Il ritorno a Firenze di ‘Jaka’, uno dei più famosi artisti italiani di musica Reggae e Black

Firenze, ritorna ‘Jaka’ con un concerto ad ingresso libero, mercoledì 28 dicembre al Melloo di Piazza Ghiberti.

Giuseppe Giacalone in arte ‘Jaka’, fiorentino e siciliano, è uno dei più famosi artisti italiani di musica Reggae e Black. Cantante, showman, compositore, Dj, speaker radiofonico, ha collaborato con i più grandi artisti internazionali del genere da Alborosie a Luciano, ma anche con artisti come Piero Pelù e Boomdabash, e tenuto migliaia di concerti in tutta Italia ed Europa e soprattutto conduttore della trasmissione ‘Bongoman‘ in onda su Controradio.

A Firenze Jaka è un’autentica leggenda, avendovi vissuto e operato per tanti anni, per i suoi numerosi concerti da solista o con “Il Generale”, per essere stato il Dj resident e promoter delle serate “Vibranite” all’Auditorium Flog, e per essere Dj di Controradio dove tuttora ogni Venerdì sera dalle 22.45 continua a trasmettere “Bongoman”, che dopo 32 anni, è uno dei più longevi format della radiofonia mondiale e un programma pioniere nella diffusione della musica Reggae e Hip Hop in Italia.

Dice Jaka: “Se prendessi una mappa di Firenze e ci facessi sopra un puntino con una biro per segnare tutti i luoghi della città in cui, negli anni, mi sono esibito credo che il risultato finale sarebbe un mandala fitto come una macchia nera.”

Jaka ha all’attivo otto album come solista e numerose partecipazioni ai progetti di tanti altriJaka artisti. Stimato e conosciuto sia per i suoi coinvolgenti spettacoli dal vivo che per i suoi testi positivi e spirituali, così come per i suoi travolgenti Dj set, ha pubblicato il suo ultimo album “Il suono dell’isola”, dedicato alla sua Sicilia, dove è tornato a vivere dopo molti anni passati a Firenze e in giro per il mondo.