Il Porretta Soul Festival si ferma causa Covid -19. Appuntamento al 2021

Lo storico Porretta Soul Festival (la 33esima edizione) si ferma causa Corona Virus, e viene spostato al 2021. Le parole del direttore artistico

Così spiega e risponde sulla pagina Fb personale ai numerosi fan del Porretta Soul Festival il direttore artistico Graziano Uliani “Così non funziona. Il Porretta Soul Festival è socialità, partecipazione attiva del pubblico, famigliarità con gli artisti, incontri tra appassionati e addetti ai lavori. Le cose vanno fatte bene o è meglio non farle. Non sarebbe più il Porretta Soul Festival, si perde l’atmosfera unica. C’è gente che sta sei ore sui gradoni del Rufus Thomas Park senza fare una piega. Ti immagini se neghiamo a loro le estensioni conviviali con pranzi “cantati” nei locali di Porretta come il raduno annuale alla Locanda La Pace!”

Il festival viene dunque spostato al luglio del prossimo anno.