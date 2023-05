Il Pecci presenta la collezione permanente e la mostra fotografica di Lina Pallotta Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:07 Share Share Link Embed

Il Centro Pecci di Prato mostra il suo ‘tesoro’ aprendo al pubblico Eccentrica, una selezione di opere e materiali delle collezioni, esposta in modo permanente in un’ala del museo con un progetto firmato dallo studio di design Formafantasma, all’insegna della sostenibilità e dell’accessibilità. Dal 6 maggio in contemporanea verrà inaugurata anche la prima mostra personale in un’istituzione italiana della fotografa Lina Pallotta.

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato presenta Eccentrica. Le Collezioni del Centro Pecci: un percorso aperto al pubblico a partire dal 6 maggio 2023 che rileggerà le opere raccolte dal Centro, selezionandone oltre 50 tra le circa 1200 acquisite o donate dal 988 ad oggi.

Per la prima volta un’ala degli spazi espositivi viene dunque dedicata in modo permanente alla presentazione delle collezioni.

“Eccentrica fa tornare la museografia protagonista con un esempio fromidabile di ‘arte del porgere’ le opere al pubblico. Sarà un viaggio straordinario e inaspettato, pensato dallo studio Formafantasma in un’ottica di sostenibilità, accessibilità e formazione. Lanciamo un progetto ambizioso a cui abbiamo lavorato nell’ultimo anno. Un vero e proprio patrimonio di questa istituzione che si apre alla città con i suoi gradi nomi dell’arte che ritornano in modo permanente in un’ala del Centro”, dichiara il Direttore Stefano Collicelli Cagol, annunciano anche la contemporanea inaugurazione della mostra di Lina Pallotta Volevo vederemi negli occhi, fino al 15 ottobre 2023 al Pecci con una selezione delle fotografie del progetto Porpora, scattate a Porpora Marcasciano, attivista trans, a partire dal 1990.

Ed in occasione dell’inaugurazione di Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci – per la prima volta esposte in maniera permanente in un’ala del museo – e della prima mostra fotografica in un’istituzione italiana di Lina Pallotta: volevo vedermi negli occhi, il Centro Pecci organizza tre giorni di eventi legati alla proposta artistica e dedicati al tema de #laprimavolta. INFO QUI