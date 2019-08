Il museo La Specola saluta il pubblico alla vigilia della chiusura per lavori

Sabato 31 agosto il Museo La Specola saluta il pubblico con una giornata a ingresso libero (ore 9-13; via Romana, 17) prima della chiusura per lavori.

Sarà possibile ammirare le collezioni zoologiche, le cere anatomiche, la Tribuna di Galileo e l’esposizione permanente “Mineraliter”, ma anche altre parti del museo, eccezionalmente aperte al pubblico per questa occasione. Con la guida dei curatori de La Specola, infatti, si svolgeranno visite gratuite al Torrino Astronomico, al Salone degli Scheletri e alle collezioni di studio entomologiche. Le prenotazioni si potranno effettuare la mattina stessa nella sede del museo.

Dal 1° settembre La Specola – che fa parte del Sistema Museale di Ateneo – chiuderà al pubblico per i lavori di riqualificazione della storica sede. Il progetto di intervento, frutto della collaborazione tra la Regione Toscana e l’Università di Firenze, prevede complessivamente un investimento di circa 5 milioni di euro e permetterà anche un notevole arricchimento espositivo: a conclusione dei lavori, prevista fra un anno e mezzo, La Specola potrà infatti ospitare la collezione di Mineralogia e Litologia, conservata attualmente in via La Pira ma non disponibile per le visite.