🎧 Il Mandela Forum riapre al pubblico: dal 4 all’8 maggio, ‘Notre Dame De Paris’

Dopo 822 giorni, 823mila dosi in 14 mesi, il Mandela Forum di Firenze torna alla sua vocazione originaria: ospitare spettatori per grandi eventi.

Sarà il ‘Festival della ripartenza’ a riaprire il Mandela Forum, in piazza Enrico Berlinguer a Firenze, dal 4 maggio fino alla fine di giugno. Spettacoli, sport, danza, musica dal vivo, divertimento saranno applauditi dal pubblico che tornerà in presenza. Ad aprire le danze, dal 4 all’8 maggio, una partenza col botto: lo spettacolo Notre Dame De Paris, che quest’anno festeggia i 20 anni di produzione. Il Festival prevede anche i concerti dei Gazelle (21/5), Brunori Sas (24/5) e Pinguini Tattici Nucleari (20/6).

In podcast l’intervista al direttore del Mandela Forum Giuseppe Malgeri e all’assessore comunale Cosimo Guccione, a cura di Lorenzo Braccini.Â

Un fattore decisivo per la riapertura, oltre che la cessazione dell’attività di hub vaccinale è stato anche il ritorno al 100% della capienza. L’opera ‘Notre Dame De Paris’, di Riccardo Cocciante, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione di Enzo Product Ltd, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, vedrà sul palco Lola Ponce (Esmeralda) e Joe di Tonno (Quasimodo). Tra gli interpreti, poi, anche Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire) e Graziano Galatone (Febo). Lo spettacolo esordì il 14 marzo 2002 al Gran Teatro di Roma: dopo 20 anni sarà in scena il cast originale del debutto.

“Abbiamo pensato di annunciare nuove disponibilità data la straordinaria domanda”, ha detto Zard. “Siamo felici di avere la possibilità di portare un’altra volta questa opera in una città meravigliosa come Firenze – ha spiegato l’attrice e cantante Lola Ponce -. Ho sentito tanto la mancanza del palcoscenico, del pubblico”. Joe Di Tonno ha affermato che in questi anni “è stata dura, per noi, per tutto il teatro. Siamo felici di essere ripartiti”.

I due interpreti di ‘Notre Dame De Paris’, Lola Ponce e Joe Di Tonno, in scena al Mandela Forum dal 4 all’8 maggio 2022.