‘Il Libro della vita’, ritorna la rassegna della domenica mattina a Scandicci

Il 20 novembre prende vita la nuova edizione di ‘Il Libro della vita’, la rassegna in programma fino al 23 aprile all’Auditorium del Centro Rogers a Scandicci. Alle ore 11.00 inaugurazione con Sergio Cofferati.

Per questa edizione de ‘Il Libro della vita’ sono previsti in tutto undici appuntamenti in occasione dei quali gli ospiti parleranno del libro che è stato capace di cambiare la vita o comunque di influire e influenzare le proprie scelte. Nella prima giornata Cofferati parlerà de Il mio Enea di Giorgio Caproni.

“Nove anni fa abbiamo scommesso che potevamo parlare di un libro e farne un evento pop, di partecipazione ampia, popolare e che la domenica mattina fosse il giorno giusto, vocato all’incontro collettivo e allo stare insieme – spiega Claudia Sereni, assessora alla cultura di Scandicci -. A distanza di nove anni, possiamo dire di essere riusciti ad entrare nel cuore e nelle agende di migliaia di persone, fino a creare una vera e propria comunità de Il Libro della vita. A loro, e a tutte le persone nuove che vorranno aggiungersi a noi, ci rivolgiamo anche con questa nuova edizione, sapendo che niente è scontato e che la sfida è sempre grande, quella di cogliere la curiosità e l’interesse di tante persone che scoprono e credono che un libro possa davvero cambiarti la vita, con la sua storia e le sue parole”.

Ecco il calendario degli appuntamenti

20 novembre | Sergio Cofferati con Il mio Enea di Giorgio Caproni

4 dicembre | Patrizia Asproni con Chi ha cucinato l’ultima cena di Rosalind Miles

18 dicembre | Lorenzo Pubblici con Guerra e Pace di Lev Tolstoj

15 gennaio | Claudio Vercelli con Vita e destino di Vasilij Grossman

22 gennaio | Maura Grancitano che parlerà del suo libro Specchio delle mie brame

12 febbraio | Costanza Hermanin con L’arte della Gioia di Goliarda Sapienza

26 febbraio | Giorgio Van Straten con Da Quarto al Volturno di Giuseppe Cesare Abba

12 marzo | Marco Vichi con Dalla parte di lei di Alba de Céspedes

26 marzo | Stefania Auci che parlerà non di uno ma di molti dei suoi amori letterari con un talk dal titolo ‘Dal corsaro nero al Gattopardo passando per i Beati Paoli. Tutti i miei amori letterari’

16 aprile | Debora Spini con Il libro di Rut

23 aprile | Giuseppe Matulli che parlerà del suo Alcide De Gasperi. Quando la politica credeva nell’Europa e nella democrazia