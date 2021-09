Il G20 dell’agricoltura a Firenze il 17 e 18 settembre, tutti gli eventi collaterali

Green culture

Fra gli eventi previsti dal 13 al 19 settembre l’apertura straordinaria con ingresso gratuito al Forte Belvedere e alle mostre aperte, al Museo Bardini dove si terranno visite, conferenze, attività per bambini e famiglie, al Giardino di Boboli con visite e tour guidati.

Territorio e biodiversità

Sono già in corso all’Accademia dei Georgofili incontri tecnico scientifici sull’agricoltura e sulle sfide che dovrà affrontare nei prossimi decenni.

Venerdì 17 e sabato 18 settembre saranno inaugurati alcuni apiari, il primo all’Abbazia di San Miniato al Monte, gli altri a Villa Favard.

Venerdì 17 alla Fattoria dei Ragazzi nel Quartiere 4 si svolgeranno laboratori pratici per le classi sul tema della vendemmia; e sempre lo stesso giorno si terrà l’incontro “Il Blu Arno”, per rilanciare un progetto didattico di valorizzazione del fiume Arno in collaborazione con Publiacqua e Water Right Foundation. .

Sabato 18 parte un nuovo mercato biologico in piazza Poggi, mentre domenica 19 saranno lanciate due iniziative su piattaforma digitale “Dona un frutto” e “Adotta un’oliveta”, rivolte a cittadini che vorranno donare un albero da frutto alla città o prendersi cura di un’oliveta.

Nella settimana che precede il G20 si terrà un ciclo di incontri sul vino a cura dell’associazione “Donne del Vino”

Dal 13 al 19 settembre in Piazza Duomo sarà allestito un “percorso verde”, mentre dal 15 al 20 settembre in Piazza Santa Croce e in Piazza della Repubblica si terranno esposizioni e vendita di prodotti agricoli a cura delle principali associazioni dei coltivatori toscani.