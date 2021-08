Il doc “In prima linea” alla Manifattura Tabacchi

Venerdì 20 agosto alle 21.15 il pluripremiato documentario “In prima linea” sulle testimonianze di 13 fotoreporter di guerra verrà proiettato in Manifattura Tabacchi. Introduce il film il co-regista Francesco Del Grosso in un talk alle 19.30

Premiato come miglior documentario all’edizione 2021 di International Filmmaker Festival of New York e presentato con successo a numerose manifestazioni, “In prima linea” è un intenso documentario su 13 fotografi di guerra italiani, che racconta le loro vite come testimoni in prima linea. Non un film biografico ma un documento inedito su come questo mestiere cambi profondamente le persone che, con i loro scatti, hanno mostrato l’inferno della guerra alla varie latitudini del mondo.

“Le voci, le fotografie e i ricordi di uomini e donne diventano le tappe di un viaggio fisico ed emozionale tra passato e presente. Perché la prima linea non è solo dove si spara e cadono le bombe, ma ovunque si “combatte” quotidianamente per la sopravvivenza”.

Al centro della narrazione 13 fotoreporter di generazioni, stili, formazioni e approcci differenti, che diventano il passepartout per esplorare cosa ci può essere oltre la prima linea. Attraverso le loro testimonianze, il documentario parte dalle esperienze dei fotoreporter nei teatri di guerra per comporre un ritratto corale che esplora un mestiere tanto rischioso quanto necessario e importantissimo per raccontare della realtà, in un viaggio fisico ed emozionale tra passato e presente.

Venerdì 20 agosto alle ore 21.15 presso la Manifattura Tabacchi (Piazza dell’Orologio, ingresso via delle Cascine 35). Il film verrà introdotto da uno dei due registi, Francesco Del Grosso, che presenterà il documentario in un talk alle ore 19.30. Info

Trailer ufficiale: