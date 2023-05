Il Centro Storico Lebowski avrà una nuova casa a Firenze

Una nuova casa per il Centro Storico Lebowski, una realtà importante per lo sport cittadino e molto attiva anche in ambito sociale. La cooperativa sportiva fiorentina troverà spazio negli impianti sportivi de La Trave, nel Quartiere 5 a Firenze. Come spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio l’impianto rimarrà di proprietà del Comune che lo darà in gestione al comitato di Firenze della Uisp.

E proprio da un accordo tra Uisp e Lebowski si potrà far sì che la squadra giochi negli impianti in via dei Vespucci: all’interno ci sono tre campi di calcio a 11, un campo di calcio a 7 e uno a 5. L’assessore allo sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione ha annunciato che “nei prossimi mesi partiremo con alcuni lavori che riguardano gli spogliatoi e, successivamente, realizzeremo tutto quello che è necessario per accogliere i tifosi.

In parallelo un bando della Fondazione Cr Firenze vinto da Lebowski e Uisp renderà l’impianto maggiormente accessibile, con attrezzature e altre dotazioni per praticare lo sport libero”. “Desideriamo metterci in gioco per quanto riguarda il nostro potenziale di innovazione sociale come attori della rigenerazione urbana e del welfare – ha dichiarato la presidente del Centro Storico Lebowski Ilaria Orlando -. Insieme alla Uisp e al Comune vogliamo realizzare il primo caso al mondo di uno stadio progettato, finanziato e addirittura edificato con l’azione diretta dei tifosi e delle tifose, degli sportivi e delle sportive, naturalmente con la guida delle istituzioni pubbliche. Pensiamo a uno stadio ‘fatto al contrario’, ossia che non segua il modello della speculazione immobiliare e della mercificazione dello sport e degli spazi pubblici”.

“La filosofia di Uisp e l’approccio del Centro Storico Lebowski ben si integrano tra di loro – ha concluso Marco Ceccantini, presidente Uisp Firenze -. Con questa iniziativa si va a rivitalizzare un impianto di grande importanza per la città”