Il Centro Commerciale Naturale di via dell’Albero si presenta alla città

14 imprenditori di 4 nazionalità diverse, 14 botteghe e 4 esercizi storici in meno di 100 metri. È il microcosmo multietnico del Centro Commerciale Naturale di via dell’Albero che si è presentato oggi pomeriggio alla città.

Un’erboristeria, una friggitoria, un negozio di dolciumi, un parrucchiere, un bed and breakfast, un’agenzia di viaggi, un riparatore di biciclette, un’agenzia immobiliare, un negozio di souvenir, un negozio alimentare, un ortolano, dei negozi di telefonia e pratiche per l’estero e un ristorante, guidati da imprenditori italiani, marocchini, peruviani e bengalesi che si sono uniti per dimostrare che il centro cittadino è vivo e vuole vivere.

“Un evento, finalmente positivo, che va nella direzione di una Firenze diversa, al servizio dei fiorentini e di nuovi residenti. Una Firenze fondata sul modello economico della bottega che fa perno sulla piccola impresa: l’unico in cui lo sviluppo economico rimane ben ancorato al territorio, crea occupazione, offre servizi e prodotti che lo valorizzano, fa economia reale” ha commentato Luca Tonini, presidente cittadino di CNA, l’associazione che sostiene e coordina il Centro Commerciale Naturale.

“Siamo molto contenti per l’inaugurazione di questo nuovo Centro Commerciale Naturale ancor più perché avviene in un momento di difficoltà per la città. Questo gesto di coraggio delle nostre botteghe in via dell’Albero merita tutto il nostro sostegno e il nostro apprezzamento. Da oggi iniziamo una nuova collaborazione che speriamo possa essere per loro di ausilio: insieme proveremo a costruire progetti nell’interesse delle botteghe di questa via” ha dichiarato Federico Gianassi, assessore alle attività produttive del Comune di Firenze.

“Una grande famiglia multietnica allargata anche ai residenti che ci hanno aiutato moltissimo nella nascita del Centro. Ma anche un modo per rubare spazio al degrado di alcune aree circostanti, presidiando il quartiere e rendendolo sempre più bello, sicuro e vivibile” ha informato Laura Stuto, presidente del CCN.

Fanno parte del CCN le imprese guidate da: Laura Stuto (erboristeria), Fabio Morgese (friggitoria), Antonella Frizzi (dolciumi), Domenico Tramonti (parrucchiere), Maria Roberta Corsi (B&B), Luisa Castelli (agenzia viaggi), Mauro Scarpelli (biciclette), Cabdul Sheekh Siraad (agenzia immobiliare), Rahman Kazi Mashukur (souvenir), Md Jashim Uddin (alimentari), Ali Hazrat (ortolano), Hasan Nazmul (telefonia), Josè Luis Neyra Bonilla (telefonia e pratiche varie per estero), Abdellah Outamldou (ristorante).