The falling Walls Lab Florence, idee per l’innovazione e il futuro, fa tappa a Unifi, si tratta di un forum interdisciplinare che offre a talenti emergenti un palcoscenico per presentare i propri progetti di ricerca. Alcuni tra i progetti illustrati a Firenze saranno selezionati per prendere parte alla conferenza finale di The Falling Walls Lab, in programma il 9 novembre a Berlino

Idee per l’innovazione e il futuro, The Falling Walls Lab Florence: la competizione internazionale fa tappa a Unifi. Candidature fino al 9 settembre, dedicato a dottorandi e giovani ricercatori che lavorano a un progetto di ricerca, un’iniziativa sociale o imprenditoriale.

Fa tappa all’Università di Firenze uno degli eventi preparatori di The Falling Walls Lab, il forum interdisciplinare che offre a centinaia di talenti emergenti, imprenditori e innovatori un palcoscenico per presentare lavori di ricerca, iniziative o modelli di business a colleghi, a una giuria di esperti e al pubblico in generale. L’appuntamento in Ateneo ègiovedì 27 settembre (ore 15 – Aula magna, piazza San Marco, 4).

I partecipanti si mettono alla prova confrontando la propria ipotesi di lavoro con altri innovatori ed esperti di tutti i campi del sapere. Unica condizione: presentare la propria idea in soli 3 minuti.

Per partecipare all’evento fiorentino e candidarsi c’è tempo fino al 9 settembre: informazioni e dettagli su falling-walls.com/lab/apply

Alcuni tra i progetti illustrati a Firenze saranno selezionati per prendere parte alla conferenza finale di The Falling Walls Lab, in programma il 9 novembre a Berlino.

The Falling Walls Lab Florence è promosso nell’ambito delle manifestazioni Unifi per la Notte Europea dei Ricercatori, che si celebra quest’anno il 28 settembre.

The Falling Walls è il nome di una fondazione nata all’indomani della caduta del muro di Berlino. Ogni anno organizza una Conferenza dedicata ai temi dell’innovazione nella scienza e nella società. Nel corso delle varie edizioni hanno partecipato innovatori provenienti da oltre 75 paesi.