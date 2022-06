I batteri sono microscopici… non tutti! “Thiomargarita magnifica”, è un batterio di 1cm

Come quasi tutti sanno, i batteri in genere vivono la loro esistenza nel regno microscopico, ma c’è un’eccezione a questa regola, gli scienziati hanno infatti trovato un batterio ‘gigantesco’, delle dimensioni e della forma di una ciglia umana.

Secondo Jean-Marie Volland del Lawrence Berkeley National Laboratory e del Laboratory for Research in Complex Systems, i batteri scoperti sono “di gran lunga i più grandi batteri conosciuti fino ad oggi. Questi batteri sono circa 5.000 volte più grandi della maggior parte dei batteri”.

La ricercatrice cerca quindi di visualizzare quanto questi batteri siano più grandi rispetto agli altri: “è l’equivalente per noi umani incontrare un altro umano che sarebbe alto come l’Everest”, dice la Volland.

Il batterio colosso misura circa 1 centimetro e vive, secondo un rapporto pubblicato sulla rivista ‘Science’, attaccandosi in qualche modo alle foglie che si trovano sui fondali delle paludi di mangrovie caraibiche.

Lo scienziato che inizialmente raccolse questi sottili filamenti bianchi, non aveva idea di aver scoperto un nuovo tipo di batteri visibili ad occhio nudo, ma un esame di laboratorio ha poi mostrato che i filamenti non avevano caratteristiche chiave delle cellule vegetali o animali, e un’analisi genetica ha infine rivelato la loro vera natura batterica. Questi batteri sono imparentati con altri batteri che vivono grazie allo zolfo e che diventano a loro volta grandi, ma non così grandi.

A questi organismi è stato dato il nome di “Thiomargarita magnifica”, ma non sono ancora stati coltivati ​​in laboratorio, e quindi molto del loro stile di vita, rimane misterioso, compreso il vantaggio che avrebbero nel loro ambiente sottomarino a svilupparsi in dimensioni così grandi.

Oltre a sfidare le vecchie idee sulla dimensione massima possibile, ciascuno di questi batteri organizza le proprie viscere in un modo insolitamente avanzato. Invece di permettere al materiale genetico di fluttuare liberamente, come fanno gli altri batteri, questi esseri lo avvolgono e lo contengono all’interno di un involucro. Questo processo è simile a ciò che viene fatto in tipi più complessi di cellule, come quelle che compongono le piante e gli animali.

Volland avverte però he ciò non significa che questi esseri siano una sorta di “anello mancante” tra forme di vita semplici e forme più complesse, spiegando che è solo un “esempio affascinante di un batterio che ha sviluppato un livello di complessità più elevato”.

Tuttavia, trovare questa configurazione all’interno dei batteri, insieme alle loro incredibili dimensioni, rende questa “una scoperta davvero magnifica”, secondo Thijs Ettema, un microbiologo della Wageningen University & Research che non faceva parte di questo gruppo di ricerca.

“I ricercatori hanno identificato un vero e proprio ‘mostro microbico’”, ha detto Ettema in una e-mail. “Il loro lavoro sottolinea che il mondo microbico continua a stupirci!”

Questi batteri non possono nemmeno essere giustamente chiamati microbi, perché i microbi sono per definizione microscopici, sottolinea Petra Anne Levin della Washington University di St Louis, che ha scritto un commento che accompagna il nuovo rapporto.

Inoltre, mentre la maggior parte dei batteri si riproduce dividendosi in due cellule identiche, queste lunghe creature simili a filamenti sembrano riprodursi facendo germogliare un piccolo pezzo sulla punta che può poi fluttuare via e continuare a creare un essere completamente nuovo.

E anche se questi organismi sono così grandi che centinaia di migliaia di batteri più piccoli potrebbero adattarsi alle loro superfici esterne, i ricercatori hanno scoperto che queste superfici sembrano incontaminate, suggerendo che questi esseri potrebbero secernere una sorta di antibiotico per allontanare i parenti più piccoli.

La scoperta di questo batterio “ha davvero aperto i nostri occhi sulla diversità microbica inesplorata che esiste”, afferma Shailesh Date dell’Università della California, San Francisco, e del Laboratory for Research in Complex Systems. “Davvero stiamo solo grattando la superficie e chissà quali cose interessanti dobbiamo ancora scoprire”.