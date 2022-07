Hotel in Toscana al primo posto nella classifica ‘The 100 Best Hotels in the World’ della rivista ‘Travel+Leisure’

“Con la ripresa dei viaggi internazionali, – scrive Chadner Navarro sulla rivista di viaggi statunitense – i lettori di Travel+Leisure sono stati finalmente in grado di rivisitare i loro hotel preferiti in tutto il mondo e di andare a stare in altri che sono stati a lungo nelle loro liste degli hotel da provare”.

“Ogni anno per il sondaggio World’s Best Awards, ‘Travel+Leisure’ chiede ai lettori di valutare le esperienze di viaggio in tutto il mondo — per condividere le loro opinioni sui migliori hotel, resort, città, isole, navi da crociera, spa, compagnie aeree e altro ancora. Gli hotel sono stati valutati in base alle loro strutture, posizione, servizio, cibo e valore complessivo”.

Quest’anno al primo posto della classifica dei 100 miglior Hotel del mondo, secondo i lettori di Travel + Leisure, con 99.25 punti, figura il “Rosewood Castiglion del Bosco, Montalcino”, in Toscana.

Seguono in classifica l’hotel toscano:

Grace Hotel, Auberge Resorts Collection, Santorini, Greece, 99.22 Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, South Malé Atoll, Maldives, 99.11 Pickering House Inn, Wolfeboro, New Hampshire, 98.95 One&Only Reethi Rah, North Malé Atoll, Maldives, 98.93 Royal Mansour Marrakech, Morocco, 98.93

“Cinquemila acri di splendore toscano – si legge poi nella recensione dell’Hotel – offrono molto spazio per creare un’esperienza indimenticabile per gli ospiti, ed è esattamente ciò che ha fatto Rosewood con questa tenuta secolare circondata da vigneti ondulati e pini imponenti. Certo, c’è il fascino del Vecchio Mondo ad ogni angolo, ma le aggiunte moderne e i servizi per tutti fanno di Castiglion del Bosco un’esperienza multisensoriale. C’è un’azienda vinicola Brunello di Montalcino, una scuola di cucina, campi da tennis, un centro benessere specializzato in trattamenti che promuovono il riposo e persino una chiesetta con tetto in terracotta. Alla proprietà è stato recentemente aggiunto un nuovo complesso che orbita attorno a 19 sontuose suite. Qui non c’è bisogno di alzare il sipario: vuoi svegliarti con panorami mozzafiato del Parco Naturale della Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO, e della cittadina collinare di Montalcino”.

Per quanto riguarda i prezzi del pernottamento, una notte ad agosto in una ‘Junior Suite’ con letto matrimoniale costa €1,999, ma se si vuole avere di più, si può scegliere la ‘Castiglion Del Bosco Suite’, dove si può pernottare in tre, al prezzo di €3,382 a notte.