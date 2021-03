“Ho visto un leone”: a Monteroni (SI) è caccia al felino

“E’ importante specificare, contrariamente alle voci che stanno girando completamente infondate, che non si tratta di un animale del circo presente ad Isola d’Arbia dove non si è verificata nessuna fuga”, spiega in una nota il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni

Ricordate la pantera che anni fa fu avvistata nel grossetano? Bene, ora è il turno di un altro felino. anzi del lino per eccellenza. il ‘Re della foresta’ per antonomasia. L’avvistamento di un grosso animale selvatico, inizialmente segnalato come un leone, nelle campagne senesi ha fatto infatti scattare le ricerche a tappeto su tutto il territorio delle Crete.

Da questa mattina sono in corso in località Radi, nel comune di Monteroni d’Arbia (Siena), le verifiche rispetto alla segnalazione pervenuta dall’autista di uno scuolabus che intorno alle 7.30 avrebbe avvistato un grosso felino, a suo dire un leone appunto, rovistare in un bidone della spazzatura per poi fuggire.

Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, polizia municipale e vigili del Fuoco che stanno proseguendo le ricerche anche con l’ausilio di elicotteri e droni. Nello specifico si stanno cercando tracce ed impronte per poter identificare la tipologia di animale. Alcune tracce rinvenute non lontano dal luogo dell’avvistamento ricondurrebbero però non ad un leone ma ad un lupo o ad un grosso canide ma le perlustrazioni proseguono.

“E’ importante specificare, contrariamente alle voci che stanno girando completamente infondate, che non si tratta di un animale del circo presente ad Isola d’Arbia dove non si è verificata nessuna fuga”, spiega in una nota il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni che questa mattina sulla sua pagina Fb raccomandava “alla popolazione di prestare attenzione”. Leone o neon leone,