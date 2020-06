/handlogic e Don Karate in concerto

Sabato 27 giugno sul palco del Teatro Romano di Fiesole le proposte emergenti nell’ambito della musica indipendente e jazz. Protagonisti della serata: /handlogic (vincitori della 28esima edizione del Rock Contest di Controradio) e Don Karate

Gli /handlogic sono probabilmente il progetto alternative pop più interessante e coraggioso dell’attuale panorama discografico italiano. Presentano Nobodypanic (Woodworm Label), un collage eclettico di canzoni agrodolci in cui lottano pulsioni opposte. Un’anima melodica pop immersa nella black music, l’urgenza del rock espressa con gli strumenti del jazz, ritmi downtempo e schizofrenia elettronica. Il loro show live è un’esperienza collettiva, improvvisa e passionale che esplode dalle mani del quartetto.

Stefano Tamborrino ripropone il progetto Don Karate pubblicando il secondo omonimo LP per l’etichetta Original Cultures. Accompagnato da Pasquale Mirra e Francesco Ponticelli presenta un nuovo viaggio all’interno di un universo musicale composto di nebulose elettroniche, groove hip hop e melodie strappate ad ascolti che lambiscono classica contemporanea senza però disdegnare la pop music. Il consolidato sodalizio in trio si arricchisce dell’apporto di Paolo Pinaglia, artista che con le sue performance di video mapping e visual art contribuisce a rendere ancora più suggestivo l’ambiente non solo sonoro che questo progetto è in grado di creare.