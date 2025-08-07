Gruppo a volto coperto aggredisce con bastoni e bottiglie due giovani a Viareggio

Due ragazzi di origine marocchina, sono stati assaliti ieri notte a Viareggio da un gruppo di circa 15-20 giovani, tutti vestiti di nero, con caschi integrali e cappucci e armati di bastoni e bottiglie di vetro. Gli aggressori sono fuggiti in direzione piazza d’Azeglio. Sono al vaglio dei poliziotti le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

Sull’episodio la questura di Lucca riferisce che l’equipaggio di una Volante del Commissariato di Viareggio poco dopo la mezzanotte scorsa durante il pattugliamento del litorale, all’altezza di piazza d’Azeglio ha individuato un gruppo di 10 ragazzi che fuggiva. I poliziotti si sono accorti che sul marciapiede, lato mare, vi era una persona con una ferita su un’arcata sopracciliare. L’uomo veniva soccorso con l’intervento del 118 ed identificato come cittadino marocchino di 23 anni, regolare in Italia e con pregiudizi per spaccio di droga. Un suo connazionale amico e coetaneo, anch’egli identificato e regolare sul territorio nazionale, accortosi dell’aggressione, dichiarava di essere accorso per aiutarlo ma non riportando ferite ha rifiutato le cure mediche. L’aggredito è stato poi dimesso dal pronto soccorso con 10 giorni di prognosi.

Secondo le prime indagini, pur non escludendo nulla, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di stupefacenti.

Invece, riguardo alla segnalazione di un gruppo di persone con volto travisato e armato di bastoni in piazza Dante, davanti alla stazione la notte tra lunedì e martedì 5 agosto, la questura riferisce che è stato appurato – anche a seguito di accertamenti con visione delle immagini della videosorveglianza – che si tratta di una segnalazione infondata.