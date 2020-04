Greve in Chianti: Comune attiva un conto corrente bancario per la solidarietà alimentare

L’invito del sindaco Paolo Sottani a donare attraverso il conto corrente del Comune per sostenere le famiglie in difficoltà. Il sindaco Paolo Sottani: “Le richieste che stanno pervenendo sono di gran lunga superiori alle risorse assegnate dallo Stato, il conto corrente potrà offrire una risposta ulteriore ai bisogni della nostra comunità”

“Fai la tua parte, dona sul conto corrente comunale della solidarietà”. Il sindaco Paolo Sottani chiama i cittadini a sostenere i bisogni e le necessità del territorio nella fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19 erogando donazioni e contributi su un apposito conto corrente bancario attivato dal Comune di Greve in Chianti. E’ la nuova misura che la giunta Sottani ha fatto partire per rispondere alle esigenze crescenti delle famiglie e dei lavoratori le cui condizioni economiche e sociali rischiano di aggravarsi a causa della crisi epidemiologica. Il fondo di solidarietà del Comune si propone infatti di integrare le risorse che sono state assegnate all’amministrazione comunale dal Governo che ammontano a 76.000 euro complessivi, somma che risulta notevolmente inferiore alle richieste di aiuto pervenute ad oggi.

“Allo stato di emergenza sanitaria si sommano, ogni giorno che passa – commenta il sindaco Paolo Sottani – le difficoltà di reperimento delle risorse alimentare e la crisi diffusa del tessuto sociale che fa rilevare, in questa fase così complessa, la presenza di nuovi bisogni e impoverisce ulteriormente i casi che già prima del Covid-19 mostravano evidenti segni di sofferenza e fragilità. Abbiamo deciso di intervenire con la creazione di un ulteriore strumento di sostegno solidale, aprendo un conto corrente dedicato, in modo che la nostra comunità, sensibile e cooperante per sua natura e vocazione, possa dare una mano, e rendere concreto e finalizzato il proprio supporto a chi ha realmente bisogno. Tante, come ci aspettavamo, sono le domande che stiamo ricevendo in merito all’attivazione dei percorsi per l’assegnazione dei buoni spesa. Lo consideriamo un efficace campanello di allarme che ci permette di misurare la temperatura dei bisogni in questo preciso momento. Abbiamo riflettuto sulle ripercussioni immediate constatando che l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus non mette in ginocchio solo le famiglie indigenti e coloro che già erano seguiti nei loro percorsi individuali dai Servizi sociali del Comune, ma soggetti che, fino a questo momento, sussistevano in maniera autonoma e che adesso, senza avere tempo e modo di organizzarsi, si sono trovati nell’improvvisa condizione di bisogno. Sto pensando ai lavoratori messi in cassa integrazione e alle aziende impossibilitate di erogarla, per quei settori come il cotto, solo per fare qualche esempio, che già stentavano ad andare avanti. Mi riferisco alle famiglie monogenitoriali, alle situazioni monoreddito, ai lavoratori stagionali soprattutto in un settore primario per il nostro Comune rappresentato da quello turistico-ricettivo, ai precari, ai lavoratori con partita Iva, agli esercizi diversi da quelli alimentari e a tutte le altre categorie sociali e professionali che risentono maggiormente degli effetti negativi dell’emergenza sanitaria. Per queste ragioni il conto corrente bancario può rappresentare un importante canale di solidarietà e invito tutta la popolazione a far sentire il proprio sostegno. Piccole gocce di generosità possono fare grande il mare della buona volontà e dell’impegno collettivo, necessario ad uscire dal buio di questa inarrestabile lotta contro il nemico invisibile”. Le risorse raccolte saranno destinate ai soggetti beneficiari dopo un’attenta valutazione dei bisogni effettivi e l’intervento di accertamento dei Servizi sociali del Comune.

Il conto corrente bancario ha le seguenti coordinate:

Intesa San Paolo – Intesa Filiale Imprese Firenze Pratese

Intestazione: Comune di Greve in Chianti Emergenza Covid-19

Numero conto: 68519/1000/300014

Coordinate IBAN: IT25Z 03069 37898 10000300014

BIC: BCITITMM

Identificativo di tesoreria per i relativi Pre: 0000193.