Green pass a scuola, Bezzini: ci sarà tavolo assessori Regioni

Molti docenti hanno il Green pass in scadenza, avendo ricevuto la prima dose lo scorso inverno e non avendo fatto il richiamo perchè nel frattempo hanno contratto il Covid

“Abbiamo ricevuto molte segnalazioni, le abbiamo già trasmesse al Governo e questo pomeriggio tutti gli assessori regionali alla sanità d’Italia si riuniranno proprio per formulare tutti insieme le osservazioni che ognuno, sulla base della propria esperienza, ha maturato per cercare di migliorare il sistema del Green pass” lo ha spiegato l’assessore toscano al diritto alla salute, Simone Bezzini, rispondendo a chi gli chiedeva dei casi particolari di docenti che hanno problemi col green pass.

In Toscana infatti sono stati segnalati più casi di docenti a cui il Green pass è in scadenza a pochi giorni dall’inizio della scuola, avendo ricevuto la prima dose lo scorso inverno e non avendo fatto il richiamo perchè nel frattempo hanno contratto il Covid.

L’assessore ha anche aggiunto che alla Regione sono arrivate “tantissime segnalazioni” di cittadini che hanno situazioni come quella degli insegnanti col Green pass in scadenza a giorni, e che queste stanno crescendo.

“Il Green pass è una cosa positiva – ha detto ancora Bezzini – questo lo vorrei sottolineare, ci sono alcune smagliature che riguardano particolari fattispecie e casistiche che creano disagio ad alcune persone, queste smagliature vanno superate nell’ottica di migliorare lo strumento del Green pass che è positivo e sta portando benefici alla campagna di vaccinazione, al ridimensionamento del fenomeno del Covid e anche alla ripresa economica e sociale del nostro Paese”.