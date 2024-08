Grave 21enne precipitato da scogli di Calafuria a Livorno

Difficile soccorso di vigili del fuoco e guardia costiere a un 21enne gravemente ferito, con traumi cranico e facciale, per una caduta sulla scogliera di Calafuria, località sull’Aurelia a sud di Livorno. La costa rocciosa e particolarmente impervia rendeva difficoltoso il recupero del ferito via terra. Venivano pertanto subito inviati sul posto mezzi navali per evacuare il ferito via mare. Poi è stato deciso di trasferirlo in ospedale a Pisa con un elicottero Pegaso del 118 con operazioni di verricellamento. La caduta c’è stata verso le 7 per cause in accertamento.