Grandinata a Pisa, strade imbiancate. Codice giallo per neve in tutta la regione per giovedì 19 gennaio

Pisa, abbondante grandinata si è abbattuta sulla città toscana nella tarda mattinata di mercoledì 18, imbiancando le strade e creando rallentamenti alla circolazione stradale senza causare però particolari disagi.

Al momento i vigili del fuoco non segnalano particolari interventi di rilievo effettuati a causa della grandinata, fatta eccezione per un principio di incendio subito domato di una cabina elettrica che potrebbe essere riconducibile al temporale.

L’Arno e gli altri corsi d’acqua sono costantemente monitorati, anche se per ora non sono stati raggiunti i livelli di guardia. Il fiume però è gonfio e pur defluendo abbastanza regolarmente verso il mare viene mantenuto sotto osservazione anche se non sono attese piene di rilievo. Le previsioni per i prossimi giorni indicano una persistenza di maltempo con possibile nevicate anche sulle colline pisane.

Intanto la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve esteso a tutta la Toscana per tutta la giornata di domani, giovedì.

Previste nevicate a quote collinari inizialmente più probabili sulle zone occidentali, poi su quelle orientali dal pomeriggio, con accumuli fino a 5-10 cm, localmente superiori. Sulle zone interne orientali (provincia di Arezzo e marginalmente Firenze e Siena) le nevicate potrebbero protrarsi fino a sera. Sempre per domani possibilità di forti rovesci o brevi temporali su gran parte della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.