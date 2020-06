‘Grand Tour’ a luglio quattro appuntamenti in bicicletta

🔈Firenze, pedalare alla scoperta della storia dei quartieri, questo è l’obiettivo del ‘Grand Tour’ organizzato dall’associazione dei Desideri in collaborazione con Made in Manifattura che mette in calendario quattro appuntamenti in bicicletta per il mese di luglio: un viaggio collettivo attraverso il tempo, per creare un dialogo e una relazione con i quartieri e le persone che li abitano.

Il Grand Tour in bicicletta racconta la storia dei quartieri di Firenze in modo interattivo e divertente: accompagnati da musica e parole, i partecipanti pedaleranno dalla Manifattura Tabacchi ad alcune zone limitrofe dei quartieri circostanti: piazza Puccini-Cascine, San Iacopino, Isolotto, Novoli. L’iniziativa è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore all’Urbanistica, ambiente e turismo Cecilia Del Re.

“Un modo interessante e sostenibile per andare alla scoperta della città e della storia dei suoi quartieri – ha detto l’assessore Del Re -, partendo da un luogo divenuto ormai simbolo della rinascita urbana di Firenze: la Manifattura Tabacchi. Un contenitore che ha assunto una nuova funzione e che sarà il punto di partenza delle pedalate per i quattro Grand Tour. Sono rivolti a cittadini e a chiunque voglia acquisire maggiore memoria e consapevolezza del territorio in cui vive”.

Gli appuntamenti sono il 2 luglio con il Grand Tour Puccini Cascine, il 9 luglio San Iacopino, il 16 luglio Isolotto e il 23 luglio Novoli. La partenza è alle 18.30 dalla Manifattura Tabacchi, ciascuno con la propria bicicletta. L’ingresso è a offerta libera; necessaria la prenotazione.

Gimmy Tranquillo ha raccolto le dichiarazioni dell’assessora Del Re:

Per informazioni e prenotazioni [email protected]