Governo USA approva vaccino per salvare le api

Washington DC, il governo federale degli Stati Uniti d’America ha concesso una ‘licenza condizionale’ per un vaccino per proteggere la salute delle api, l’annuncio arriva dalla società che sta sviluppando il farmaco.

Il vaccino sarà utilizzato per aiutare a combattere la malattia della peste americana negli insetti ed è stato approvato dal Dipartimento dell’Agricoltura del governo statunitense, ha affermato la ‘Dalan Animal Health’, la società di biotecnologia che sviluppa il vaccino.

“Questo è un entusiasmante passo avanti per gli apicoltori, poiché al momento facciamo affidamento su un trattamento antibiotico che ha un’efficacia limitata e richiede molto tempo ed energia per essere applicato ai nostri alveari – hanno dichiarato da ‘Tauzer Apiaries’ un’azienda a conduzione familiare che fornisce agli apicultori della California servizi di impollinazione professionali ed affidabili – Se riusciamo a prevenire un’infezione nei nostri alveari, possiamo evitare trattamenti costosi e concentrare le nostre energie su altri elementi importanti per mantenere in salute le nostre api”.

L’entusiasmo con cui questa notizia è stata accolta dagli apicultori è giustificato anche dal fatto che, al momento purtroppo, le api e gli alveari che risultano infetti, vengono in genere inceneriti per fermare la diffusione della malattia, spiegano dalla ‘Dalan Animal Health’.

La malattia è causata dalle larve di Paenibacillus, un tipo di batterio che colpisce le larve delle api. Il vaccino contiene alcuni di quei batteri e sarà mescolato con la pappa reale, che le api operaie secernono e con cui poi nutrono la regina e le larve. Quando la regina mangia questa gelatina, ingerisce frammenti del vaccino che garantiranno alla sua prole una certa immunità contro i batteri.

Il vaccino non è geneticamente modificato e può essere utilizzato nell’agricoltura biologica, affermano sempre da ‘Dalan Animal Health’.

Un promemoria dell’USDA (United States Department of Agriculture), spiega che una ‘licenza condizionale’, può essere rilasciata solo per prodotti che “soddisfano una situazione di emergenza, un mercato limitato, una situazione locale o una circostanza speciale” e sono puri, sicuri ed hanno “una ragionevole aspettativa di efficacia”.

Gli apicoltori statunitensi hanno perso quasi il 40% delle loro colonie di api nell’inverno 2019, secondo un sondaggio della ‘Bee Informed Partnership’.

Il declino delle api ha molte cause, tra cui la diminuzione della diversità delle colture, cattive pratiche di apicoltura e perdita di habitat. I pesticidi indeboliscono il sistema immunitario delle api e possono ucciderle. L’acaro Varroa destructor. attacca le api mellifere e succhiando il loro “grasso corporeo”, indebolendole e causando potenzialmente il collasso di intere colonie.