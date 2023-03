Gorillaz, “Cracker Island”. Disco della settimana.

Cracker Island è l’ottavo album per la band “virtuale” guidata da Damon Albarn dei Blur, 10 brani più energici e allegri del solito, arricchiti da tantissime collaborazioni, Thundercat, Tame Impala, Stevie Nicks, Beck e tanti altri.

Cracker Island è l’ottavo album in studio dei Gorillaz, una raccolta di 10 brani più energici e allegri del solito, e di ampio respiro, con un suggestivo sound anni ’80 guidato dai sintetizzatori e che vanta una serie di collaborazioni che va da Thundercat ai Tame Impala, da Stevie Nicks a Beck, passando da Bad Bunny, Adeleye Omotayo o Bootie Brown. Registrato a Londra e a Los Angeles, è prodotto dal produttore/multistrumentista/cantautore straordinario Greg Kurstin, vincitore di nove Grammy Award, dai Gorillaz e da Remi Kabaka Jr.

Il Gorillaz World Tour 2022 ha visto la band portare la sua spettacolare miscela di musica e show in 55 date in 24 Paesi per oltre 1,5 milioni di fan; la band ha condiviso due bellissimi video di successo per Silent Running ft. Adeleye Omotayo e Cracker Island ft. Thundercat entrambi diretti dall’artista e co-creatore dei Gorillaz Jamie Hewlett e dal regista dei Nexus Studios, nominato agli Emmy, Fx Goby. I Gorillaz hanno vinto il Best Alternative Award agli MTV EMA’s di Düsseldorf e a dicembre hanno rivoluzionato il concetto stesso di performance musicale trasformando le strade di New York e Londra in palcoscenici per due performance geo-spaziali più grandi del mondo, le prime al mondo, del loro brano “Skinny Ape” (guarda qui) .

Il batterista Russel Hobbs ha dichiarato: “Cracker Island è una lettera d’amore degli anni ’70 a Los Angeles. Velluto a coste, capelli raccolti, feste in piscina, un’epoca diversa in cui l’oggi era ancora lontano mille domani. Sedetevi e fate festa come se fosse il 1979”.

I Gorillaz torneranno in US questa primavera, con una performance live della band al completo – che includerà ospiti a sorpresa – al Coachella venerdì 14 e venerdì 21 aprile 2023.

Cracker Island – FULL TRACKLISTING: