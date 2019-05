Go Japan Film Festival 2019

Go Japan Film Festival, il nuovo festival fiorentino dedicato ai sapori, colori, tradizioni e grande cinema del Giappone (18 e 19 maggio). Al Cinema La Compagnia di Firenze

Non solo cinema, ma anche incontri, ospiti, sapori e atmosfere. Con il patrocinio dall’Ambasciata di Giappone in Italia.

Special Guest: Ichikawa Jun

Nata in Giappone ma naturalizzata italiana, dopo lo studio della danza classica e l’esordio in palcoscenico con ruoli importanti in opere come “Agamennone”, “Le Troiane”, “Andromaca”, il primo ruolo da protagonista al cinema con Ermanno Olmi che la dirige in “Cantando dietro i paraventi”. Lei è Ichikawa Jun, una artista che grazie al suo talento e al suo continuo rinnovarsi si è affermata come uno dei volti più conosciuti del cinema e della televisione italiana. Dopo aver lavorato al cinema con, fra gli altri, Dario Argento, Giuseppe Tornatore e Aurelio Grimaldi diviene protagonista di fiction di grande popolarità come “L’ispettore Coliandro”, “RIS 5- Delitti Imperfetti” e “L’Allieva”. Molto attiva anche nel doppiaggio presta la sua voce a film come” Harry Potter e il calice di fuoco” e” Harry Potter e l’ordine della fenice”, “Lost in Translation”, “Robocop”, “Transformers 4”.

Prossimamente la vedremo al cinema nell’ultimo film di Alessandro Siani “Il giorno più bello del mondo” e in un film internazionale di Jonathan Nossiter “Last words” dove ha recitato con artisti noti come Nick Nolte, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård.

PROGRAMMA

SABATO 18 MAGGIO

16:00

Under One Umbrella di Takayuki Takuma, Giappone, 2018, 116 min

Il padre di Satsuki risulta scomparso da ben venticinque anni. Dopo molte ricerche la ragazza intraprende un viaggio alla volta del villaggio in cui sembra si sia nascosto. Quando finalmente riesce a incontrarlo, Satsuki scoprirà che il padre si è costruito una nuova famiglia e che di lei non sapeva nulla.

18:00 | [saletta MyMovies]

Seminario sul sakè ad ingresso libero. Evento a cura di Firenze Sakè.

20:00

Destiny: Kamakura di Takashi Yamazaki, Giappone, 2017, 129 min.

Per Akiko, neo sposa del famoso scrittore Masakazu Isshiki, è presto chiaro che Kamakura, dove si è appena trasferita con il marito, è un luogo speciale. La comunità è infatti abitata da stravaganti creature che si sono integrate con gli umani e non è affatto strano incontrare per strada qualche spirito proveniente dall’aldilà in visita ai suoi cari. Ma come reagirà la ragazza, alle prese con la sua nuova vita da moglie, nello scoprire che il secondo lavoro di suo marito è quello di investigatore del soprannaturale?

DOMENICA 19 MAGGIO

16:00

The Projects di Junji Sakamoto, Giappone, 2016, 103 min.

I due anziani coniugi Yamashita si sono da poco trasferiti in un piccolo appartamento di un quartiere popolare di Osaka. Abili erboristi da generazioni, dopo un tragico evento hanno abbandonato l’attività conservando però un solo cliente: il misterioso signor Shinjo. La vita nella nuova comunità non sempre è facile e i nuovi arrivati sono guardati con un certo sospetto. Malgrado i pettegolezzi, le supposizioni e i molti equivoci la vita degli Yamashita sta per subire un cambiamento inaspettato.

18:00

INCONTRO CON ICHIKAWA JUN

L’ospite d’onore, Ichikawa Jun, accompagnata da una maestra di kimono, offrirà una dimostrazione di vestizione di kimono tradizionale. A seguire incontro con il pubblico.

20:00

Koto – The Old Capital di Saito Yuki, Giappone, 2016, 117 min

Chieko gestisce un negozio di kimono a Kyoto ma gli affari non vanno bene. Sua figlia Mai, prossima alla laurea, è indecisa tra l’intraprendere la propria strada o occuparsi del negozio. Anche Naeko, la sorella gemella da cui Chieko si è separata in tenera età, ha una figlia. La ragazza di nome Yui studia arte a Parigi dove però vive una crisi creativa. I destini di Mai e Yui si incroceranno molto presto.

Biglietto unico: 6€ / 5€ tessera IOinCOMPAGNIA

Abbonamento 4 film: 20€

Eventi collaterali: ingresso libero SITO