Glicine in fiore a Villa Bardini

Dal 13 al 25 aprile ‘Glicine in fiore’ al Giardino Bardini, un programma di visite in occasione della fioritura della pergola di glicine più famosa di Firenze.

Le passeggiate guidate porteranno i visitatori alla scoperta delle curiosità del giardino e della sua fioritura. Le architette paesaggiste Claudia Mezzapesa ed Elena Moretti spiegheranno come riconoscere le varietà di glicini giapponesi e cinesi che colorano la pergola, e racconteranno le leggende legate a questa antica pianta originaria dell’Estremo Oriente.

Il percorso, della durata di un’ora e mezza, parte dall’ingresso al giardino di Via dei Bardi 1r, prosegue nella parte bassa della scalinata barocca, per poi risalire lungo il frutteto, attraversare la pergola dei glicini e continuare in villa dove sarà possibile visitare la mostra temporanea dedicata alla danzatrice californiana Isadora Duncan che elevò la danza al pari delle altre forme d’arte.

Le visite guidate sono previste dal 13 al 25 aprile, con diversi orari a seconda dei giorni feriali e festivi (le prenotazioni sono disponibili sul sito www.beemyguide.com, costo 15 euro). Il titolo di ingresso alla mostra sarà rappresentato dal voucher di prenotazione sul sito Beemyguide da stampare e presentare in biglietteria.

L’evento a cura di Memoscape è organizzato da Fondazione CR Firenze e Villa Bardini in collaborazione con Beemyguide.

Ulteriori info su www.villabardini.it