Da venerdì 12 a domenica 14 aprile a Pisa torna Fior di Città. L’evento, dedicato alla cura del verde in ambito urbano, trasformerà il centro cittadino in un grande giardino fiorito al fine di promuovere la tutela della natura come componente essenziale per il miglioramento della qualità della vita e la salvaguardia della biodiversità.

Gli allestimenti, le installazioni e l’ampio programma di attività divulgative e culturali saranno articolate in sei aree tematiche comprendenti installazioni artistiche, laboratori di giardinaggio, punti informativi, iniziative educative e mostre.

La decima edizione di Fior di città è promossa dall’Ufficio Verde e arredo urbano del Comune di Pisa in collaborazione con Euroambiente e con l’Ufficio Turismo ed è organizzata dalla Casa della Città Leopolda, in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo e con il sostegno della Fondazione Pisa.

Fior di Città intende valorizzare l’impegno offerto dagli enti pubblici, dalle istituzioni scientifiche e dalle associazioni nel settore della tutela ambientale. La decima edizione si svolgerà lungo un percorso espositivo che condurrà i visitatori da Borgo Largo a Piazza Vittorio Emanuele II, facendo tappa in Largo Ciro Menotti, Piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo, Piazza XX Settembre, Logge di Banchi, Palazzo Blu, Corso Italia e Piazza Gambacorti (La Pera).

“Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Fior di città – commenta l’assessore al verde urbano Raffaele Latrofa – l’evento dedicato alla valorizzazione e alla cura del verde in ambito urbano. Se fino ad ora Pisa in Fiore aveva rappresentato un punto di arrivo, fiore all’occhiello per la promozione del verde in città, da qui in avanti la manifestazione sarà più che altro un punto di partenza, un piccolo antipasto del “modello Salisburgo” a cui la nostra Amministrazione punta per riqualificare in maniera definitiva gli spazi verdi e gli arredi urbani di tutta la città. Cura e valorizzazione del verde urbano dunque non solo per tre giorni, ma per tutto l’anno, in tutto il territorio comunale, dal centro al litorale, passando quartiere per quartiere”.

“L’obiettivo di Fior di città – aggiunge l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – è quello di trasformare nel tempo la città in un bellissimo giardino fiorito. Pisa in Fiore è una manifestazione che è volta a diventare un’importante occasione di promozione turistica durante il periodo primaverile. Un momento per valorizzare e promuovere il patrimonio verde a disposizione della città, che si aggiunge e si fonde insieme alle bellezze architettoniche e monumentali, basti pensare al prato di Piazza dei Miracoli, al pomerio che si estende a ridosso delle mura storiche, ai giardini cittadini di valore storico come il Giardino Scotto, il Parco delle Concette e l’area della Cittadella, senza dimenticare l’importante Orto Botanico, e il grande valore che rappresenta per la città, la scienza e la cultura”.

Il programma su www.pisainfiore.it