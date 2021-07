Gli Uffizi pronti a diffida verso Pornhub

By

Le Gallerie degli Uffizi di Firenze sono pronte a far partire una diffida nei confronti di Pornhub, portale di intrattenimento per adulti, per l’uso non autorizzato di immagini di opere d’arte, in particolare la celebre Venere di Botticelli, custodita nel museo fiorentino.

Il contenzioso nasce dall’iniziativa ‘Classic nudes’, lanciata dal sito per adulti, un’audioguida ai capolavori dell’arte erotica presenti in alcuni dei musei più importanti del mondo: le Bagnanti di Cezanne, la Maya Desnuda di Goya, l’Origine del mondo di Courbet, le statue in marmo di Afrodite, ma anche la Venere di Urbino o la Nascita di Venere di Botticelli.

Come testimonial dello spot che promuove l’iniziativa è stata scelta la pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina, che interpreta proprio la Venere di Botticelli.

Da qui la volontà di far partire una diffida nei confronti di MindGeek Holding, società lussemburghese proprietaria del sito Pornhub, che non ha chiesto né ottenuto nessuna autorizzazione dal museo diretto da Eike Schmidt per l’uso dell’opera di Sandro Botticelli.

«Nessuno ha concesso autorizzazioni all’operazione – si spiega dalle Gallerie – . In Italia il codice dei beni culturali prevede che per usare a fini commerciali le immagini di un museo, opere compresse, è necessario il permesso dello stesso, che disciplina le modalità e fissa il relativo canone da pagare. Il tutto ovviamente qualora il museo conceda l’autorizzazione”.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, anche il Louvre sarebbe rimasto sorpreso e spiazzato dall’iniziativa, affidando al proprio ufficio legale il compito di istruire una pratica poiché non sarebbe mai stato interpellato e non avrebbe mai concesso alcuna autorizzazione.

Altri importanti musei potrebbero seguire la stessa strada della diffida, poiché inseriti a loro insaputa nel sito. Tra questi: il Museo d’Orsay di Parigi, il Metropolitan Museum of Modern Art di New York, il Prado di Madrid e la National Gallery di Londra.