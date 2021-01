Gli assembramenti valgono un rimprovero del Sindaco

La situazione contagi in Toscana è in miglioramento costante da diversi giorni, la decrescita resta tuttavia lenta. I recenti numeri relativi al contagio hanno fatto inserire la Toscana in Zona Gialla e hanno consentito un parziale ritorno alla normalità per alcune attività commerciali. Soprattutto, la riduzione delle restrizioni ha influito sul numero di persone in circolazione e nei ritrovi all’aperto generando un numero preoccupante di assembramenti.