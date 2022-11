Gkn: Rifondazione, lunedì mobilitazione davanti stabilimento

Gkn: “Tutti lunedi’ mattina di fronte allo stabilimento Gkn. Non si puo’ consentire lo smantellamento del sito”.

E’ quanto annunciato, in una nota, a firma di Antonello Patta, responsabile nazionale lavoro di Rifondazione Comunista, Domenico Guadagnucci, responsabile lavoro Prc Toscana e Lorenzo Palandri, segretario della federazione Prc di Firenze “Durissimo e provocatorio colpo di mano alla Gkn. Ieri pomeriggio l’azienda ha comunicato l’arrivo dei camion lunedi’ mattina alle 8 con l’evidente intenzione di avviare lo svuotamento dello stabilimento – spiegano Patta, Guadagnucci e Palandri -. Dopo mesi buttati via in chiacchiere senza nemmeno provare a determinare le condizioni per la ripresa delle attivita’, disattendendo le promesse e l’accordo quadro, la proprieta’ mostra con questo atto di forza quella che forse e’ sempre stato il suo vero obiettivo: smantellare lo stabilimento”.

“A nulla e’ servita la disponibilita’ dei lavoratori a discutere per mesi elaborando perfino dei progetti industriali di fronte a quella che e’ sempre stata la vera intenzione mai abbandonata: la delocalizzazione dello stabilimento. E’ chiaro che un’operazione di questa natura punta anche a distruggere cio’ che nel paese e nel territorio ha rappresentato la lotta della Gkn in termini di risveglio e di fiducia nel conflitto e che potra’ andare avanti solo con la complicita’ del governo. E’ altrettanto chiaro che solo con la lotta sara’ possibile sventare il tentativo di liquidare in un colpo solo un’attivita’ produttiva e una lotta che fa paura e che e’ il momento di stringersi compatti intorno alla lotta della Gkn”, conclude Rifondazione Comunista che esprime: “la piu’ completa solidarieta’ ai lavoratori della Gkn e invita tutte e tutti alla mobilitazione per lunedi’ mattina davanti alla Gkn”.

“Credo sia un grave errore immaginare un inizio di smobilitazione della sede della ex Gkn senza aver definito un percorso preciso di salvaguardia del sito e dei lavoratori. Lunedi’ mattina alle 8 saro’ davanti ai cancelli della fabbrica come lo sono stato quel 9 luglio dell’anno scorso”. Cosi’ Emiliano Fossi, deputato Pd ed ex sindaco di Campi Bisenzio (Firenze).