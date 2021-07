Gkn: il programma e le adesioni alla manifestazione di lunedì

Gkn: lunedì prossimo in piazza Santa Croce parleranno i lavoratori della Gkn e i sindacati. È quanto spiegato da Cgil, Cisl e Uil nel programma diffuso in vista della manifestazione che accompagnerà lo sciopero generale indetto per sostenere la vertenza esplosa nello stabilimento di Campi Bisenzio. Collegamenti in diretta su Controradio e canali social dalle 8.45 di lunedì 19 luglio 2021.

Dal palco ci saranno sei interventi di lavoratori e lavoratrici, insieme a quelli della segretaria generale di Cgil Firenze, Paola Galgani (che sarà l’ultima a parlare), del segretario generale di Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi, e del coordinatore della Uil per l’area fiorentina, Leonardo Mugnaini.

Aumentano intanto le adesioni allo sciopero generale del 19 luglio.

I lavoratori e le lavoratrici Sammontana hanno proclamato 8 ore di sciopero per solidarietà e per sostenere la battaglia dei lavoratori Gkn, mentre il direttivo Fiom-Cgil di Pistoia ha dichiarato con un ordine del giorno la partecipazione allo sciopero e il sostegno alle iniziative che saranno messe in campo nel futuro.

Partecipazione annunciata in piazza in ambito istituzionale dei Sindaci di Firenze, Prato, Cambi Bisenzio, Scnadicci, Sesto Fiorentino, Calenzano e gli altri comuni della Città Metropolitana con fasce tricolore e gonfaloni.

I circoli Arci di Prato e di Firenze parteciperanno allo sciopero, e provvederanno alla preparazione e consegna delle cene ai lavoratori e alle lavoratrici della Gkn in presidio permanente alla fabbrica fino a domenica 25 luglio e oltre se ce ne sarà bisogno.

Anche Cgil, Cisl e Uil Prato, così come i sindacati di Firenze, hanno indetto per la mattina di lunedì 19 luglio un’astensione generale provinciale di 4 ore dei settori privati, per partecipare alla manifestazione.

“La vicenda della Gkn chiama all’impegno anche questa commissione e investe scenari legati a una possibile azione da sviluppare anche livello di istituzioni europee per questa vertenza e per le altre che malauguratamente dovessero presentarsi in futuro”. Lo ha detto il presidente della commissione per le politiche europee del Consiglio regionale della Toscana, Francesco Gazzetti (Pd).

Nelle chiese di Firenze, domenica, si pregherà anche per i lavoratori della Gkn. In tutte le parrocchie dell’arcidiocesi, su invito del cardinale Giuseppe Betori, saranno lette infatti due intenzioni di preghiera. Una per Papa Francesco, da poco dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, l’altra per i dipendenti dello stabilimento di Campi Bisenzio.