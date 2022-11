Gkn, appello di mobilitazione generale per “impedire il grave attacco al presidio e all’assemblea permanente dei lavoratori”

Firenze, l’assemblea permanente dei lavoratori della Gkn fa appello a “tutte le realtà sociali, sindacali e politiche solidali alla lotta Gkn ad essere presenti, nelle forme e modi possibili, lunedì 7 novembre a partire dalle h 8.00 di mattina di fronte allo stabilimento Gkn, via Fratelli Cervi 1, Campi Bisenzio”.

L’appello è stato lanciato via social dal Collettivo di fabbrica dell ex Gkn perché lunedì 7 novembre è previsto l’inizio lo smobilizzo di alcuni materiali, che secondo Qf saranno solo “rottami e rifiuti” mentre per gli operai rappresenta un “grave attacco al presidio e all’assemblea permanente dei lavoratori”.

“Invitiamo – si legge ancora – la nostra famiglia allargata, realtà sociali, sindacali e personalità solidali, lavoratrici, lavoratori, scuole, università, artisti, ad approvare ordini del giorno, semplici messaggi social, fotografie di solidarietà alla lotta Gkn, esporre striscioni. Un solo grande messaggio: “Giù le mani da Gkn”, una fabbrica la cui dignità è a disposizione di un intero paese. Per la fabbrica pubblica e socialmente integrata”.

L’assemblea dei lavoratori Gkn “chiede ad ogni organizzazione sindacale di indire azioni di sciopero utili a favorire la presenza di solidali di fronte ai cancelli Gkn a partire da domani lunedì 7 novembre e per tutto il periodo necessario”.

Inoltre “l’assemblea dei lavoratori Gkn dà mandato alla Rsu di indire un primo pacchetto di ore di sciopero da utilizzare per qualsiasi mansione interessata all’opera di smobilizzo materiali o di altre attività arrecanti danno al patrimonio societario e industriale dell’azienda. A partire da lunedì mattina stesso discuteremo le ulteriori azioni di mobilitazione e solidarietà necessarie. Sin da ora diciamo però che è vitale per la nostra lotta dare la massima attenzione e appoggio alla campagna per la Fabbrica pubblica socialmente integrata e al percorso della Soms Insorgiamo, a partire dall’assemblea popolare indetta per il 9 novembre alle 20.30 a Campi Bisenzio”.