Giuseppe Cederna e l’India per River to River

L’attore Giuseppe Cederna sarà ospite del River to River Chai Time. Giovedì 2 luglio alle 21, sui canali social del Festival

Giuseppe Cederna, interprete di pellicole pluripremiate del cinema italiano, da “Mediterraneo” a “Hammamet”, da sempre appassionato viaggiatore e impegnato in prima persona in progetti di sviluppo diffusi in India. E’ il protagonista dell’appuntamento River to River Chai Time. In programma giovedì 2 luglio alle 21, sui canali social del Festival (YouTube e Facebook) e su Più Compagnia, la sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze.

Cederna racconterà del suo rapporto con l’India, della sua cultura e delle sue tradizioni tra curiosità, aneddoti dei suoi viaggi. Alle ore 22.00, introdurrà Impermanence del regista Goutam Ghose incentrato sulla figura del Dalai Lama. Il documentario, presentato in concorso alla 61° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia esplora la vita di Tenzin Gyatso, quattordicesimo Dalai Lama del Tibet, che perse tutte le sue libertà all’età di quindici anni e fu costretto a lasciare il suo paese, obbligato a vivere gli anni successivi in esilio come profugo.