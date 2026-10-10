Giornata mondiale per la Palestina, cortei a Firenze e Pisa

Anche in Toscana sono diverse le iniziative in occasione della giornata mondiale per la Palestina.

Doppia manifestazione per la Palestina e contro il riarmo sabato a Pisa: i due eventi sono promossi da movimenti e sigli della sinistra radicale e della galassia anarchica. Il primo, alle 17, prevede la partenza di un corteo da piazza XX Settembre (sotto il Municipio) che sfilerà per le vie del centro, mentre alle 17.30 gli anarchici effettueranno un presidio davanti alla stazione ferroviaria. Il corteo, definito dagli organizzatori di “sanzionamento e boicottaggio”, si inserisce nella giornata di mobilitazione nazionale “La fine del genocidio è la fine del sionismo”, promossa da organizzazioni palestinesi e vi hanno aderito il sindacato autonomo Usb, Potere al Popolo, Pisa per la Palestina, Cristiani per la pace, Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e Comunità palestinese di Pisa.

A Firenze corteo organizzato dall’Unione Democratica Arabo-Palestinese, dai Giovani Palestinesi d’Italia e da Api Italia, con partenza alle ore 17:00 da Piazza Santissima Annunziata . In serata è seguito un concentramento e corteo verso il Csa nEXt Emerson.

A Sesto Fiorentino (FI) presso il circolo Arci La Costituzione di Quinto Basso l’evento “Urlo per Gaza”. A Castelnuovo di Garfagnana (LU): L’associazione Palestina Libera Garfagnana ha promosso un presidio silenzioso con aquiloni colorati nello spazio pubblico per ricordare i bambini e le famiglie di Gaza. A Grosseto: In Piazza Socci, il Coordinamento per la pace ha organizzato una mobilitazione cittadina a partire dalle ore 17:00. In Versilia (Piano di Mommio) presidio territoriale per collegare la mobilitazione internazionale ai temi locali e ambientali.