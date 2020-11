Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: on line da oggi il PortaleDonna

Uno spazio della rete con contatti, informazioni su bonus e agevolazioni e sui servizi e le associazioni del territorio. Albanese: “Un aiuto concreto a tutte le donne”.

E’ on line da oggi, 25 novembre, il PortaleDonna, il nuovo spazio on line del Portale Giovani realizzato per fornire informazioni sui servizi presenti sul territorio offerti dalle associazioni territoriali, le notizie rilevanti sulle tematiche di genere, le varie possibilità di incentivi e bonus esistenti e le agevolazioni destinate alle donne.

“Un luogo pensato per essere al fianco di tutte, facilmente consultabile e con i contatti necessari ad approfondire le varie tematiche in base alle proprie esigenze” ha detto l’assessora alle pari opportunità Benedetta Albanese. “Inauguriamo il PortaleDonna oggi, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne – ha aggiunto – per dare un segnale utile e concreto di vicinanza alle vittime di violenza ma anche a tutte coloro che hanno difficoltà a trovare informazioni dettagliate per risolvere problemi e contatti per chiedere aiuto”.

Le associazioni che sono sotto la voce “Casa delle donne” rilanceranno in rete il nuovo Portale Donna del Comune di Firenze attraverso numerosi hashtag come #uniteinrete #25novembre2020 #portaledonna #casadelledonne. Il nuovo portale è curato dall’ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità , Sportello Informadonna e Coop Le Macchine Celibi. (sp)