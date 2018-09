Giornata europea delle lingue, gli eventi a Firenze

Porte Aperte il 29 settembre per la Giornata europea delle lingue al British Institute of Florence, Centro de Lengua Espaňola, Deutsches Institut Florenz e Institut français Firenze.

Istituita nel 2001 dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa, celebra la diversità linguistica, il plurilinguismo e l’apprendimento delle lingue lungo tutto l’arco della vita. La Giornata europea delle lingue raccoglie eventi in tutta Europa intorno alla data del 26 settembre.

A Firenze, da 15 anni, British Institute of Florence, Centro de Lengua Espaňola, Deutsches Institut Florenz e Institut français Firenze, celebrano insieme questa giornata con “porte aperte” nei vari Istituti e numerose attività gratuite intorno alla lingua, per grandi e piccoli.

Nei 4 centri, nell’arco della giornata test di livello gratuiti, lezioni di prova, informazioni sulle certificazioni e sul programma culturale, riduzioni sulle iscrizioni ai corsi e alla biblioteca e – dalle ore 15 alle 19 – …IMPARA UNA LINGUA, NON FARE LA GUERRA! Gioco itinerante sulle tracce del ’68. Le tappe sono 4: Institut français, British Institute, Centro de Lengua Espaňola e Deutsches Institut. In palio corsi di lingua gratuiti. Regolamento e premi sul sito. Non è necessaria la prenotazione.

Altre attività nei singoli centri il 29 settembre.

L’Institut français Firenze organizza le visite guidate del Quattrocentesco Palazzo Lenzi (ore 10, 12, 15 e 17, senza prenotazione): il concorso fotografico Street-art a Firenze, caccia all’arte contemporanea nelle strade di Firenze (ritrovo in piazza Ognissanti alle 10.30, non occorre prenotazione) e Giochiamo con il francese: dalle 15.30 alle 17.30 attività ludiche per bambini dai 6 ai 10 anni (Prenotazione consigliata).

Il British Institute of Florence apre il centro linguistico di Piazza Strozzi dalle 9 alle 13 e propone una visita guidata gratuita della Biblioteca Harold Acton – Lungarno Guicciardini, 9 – dalle 15.00 alle 19.00.

Il Deutsches Institut Florenz allestisce una mostra di manifesti di film d’epoca del cinema tedesco d’autore che abbraccia il periodo storico dalla fine degli anni ’60 alla fine degli ’80. Il titolo è “Vite come film e film pieni di vita: il lungo ’68 delle registe tedesche”. La mostra è resa possibile grazie alla collaborazione con Cinema e Donne; durante il periodo della mostra (che prosegue fino a fine ottobre) è prevista il 5, 12 e 19 ottobre, la proiezione di 3 film delle registe Helke Sander e Helma Sanders Brahms in lingua originale tedesca con sottotitoli in inglese.

Per ulteriori info visitare il sito institutfrancais.it/firenze

Oppure la pagina facebook Institut Fançais.