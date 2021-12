🎧 "Giornata della partecipazione in sanità " Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Firenze, si tenuta lunedì 6, nella sede della presidenza della Regione Toscana la “Giornata della partecipazione in sanità ”, un’iniziativa che ha come obiettivo quello di fare un bilancio sulle azioni svolte dal Sistema di partecipazione del Servizio sanitario e di promuovere un confronto sugli sviluppi futuri.

Il sistema di partecipazione in sanità promuove la partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche sanitarie attraverso il Consiglio dei cittadini per la salute e i comitati di partecipazione aziendali e territoriali, per lo sviluppo di un sistema sanitario e sociale coerente con i bisogni dell’utente, accessibile, equo e appropriato. Durante la manifestazione, sono state presentate esperienze e progetti innovativi che favoriscono la partecipazione dei cittadini sui temi della salute, ed è stato consegnato il Premio “Buone pratiche per una partecipazione attiva Regione Toscana 2020”, che ha raccolto e censito esperienze realizzate sul territorio toscano.

In podcast Simone Bezzini, assessore al diritto alla salute e alla sanità della Regione Toscana sottolinea l’importanza della Partecipazione nella sanità , abbiamo sentito

La Toscana è fra le Regioni all’avanguardia per la realizzazione di strumenti di partecipazione dei cittadini alle politiche sanitarie, avendo realizzato poco più di tre anni fa, tra le prime in Italia, una legge di partecipazione in sanità (la 75 del 2017), incentrata sulla costituzione di appositi comitati quali colonne portanti del sistema, con la funzione di rappresentare nelle apposite sedi partecipative i bisogni e le necessità dei territori.

Fra l’altro, il Consiglio dei cittadini per la salute (attivo di fatto da settembre 2018, di cui l’assessore Bezzini è presidente) è uno degli organismi di partecipazione previsti da questa legge, e consente un’ampia e attiva partecipazione alla pianificazione, programmazione e al buon funzionamento dei servizi sanitari, in stretta collaborazione con gli organi istituzionali. Iniziative come quella di lunedì prossimo sono, dunque, finalizzate a valorizzare le esperienze, maturate attorno al tema della partecipazione e dei progetti, che evidenziano le buone pratiche, dalle quali possono determinarsi elementi di imitazione.