Giornata degli Alberi: programma di convegno domani nel Quartiere 4

In occasione delle iniziative collegate alla “Giornata nazionale dell’albero”, il comitato dei cittadini del Q4 insieme al Coordinamento Cittadino Tutela Alberi, organizza domani un covegno alle ore 21 presso le Ex-Baracche verdi, in via degli Aceri 1. Di seguito il comunicato stampa emesso da Italia Nostra Firenze e Coordinamento Cittadino Tutela Alberi

“In occasione delle iniziative collegate alla “Giornata nazionale dell’albero”, che

la recente legge 10/2013 ha recepito e ricontestualizzato da una

pluridecennale tradizione presente nel nostro paese, abbiamo aderito alla

proposta avanzata dal Comitato dei Cittadini del Q4, che da anni promuove

cicli di incontri “Per conoscere, amare, curare e tutelare gli alberi”, di tenere un

incontro pubblico martedì 20 col programma illustrato nella locandina che

alleghiamo.

Da tempo ci stiamo occupando, con tanti cittadini, della tutela del verde

urbano e delle alberature dell’area metropolitana fiorentina e riteniamo che la

legge 10/2013 sia una legge buona ed importante in questa direzione. Tuttavia

nonostante questa legge, ampiamente inapplicata e disattesa, noi scontiamo

ancora il fatto che, da almeno 25 anni, l’amministrazione comunale di Firenze

ha proceduto a ridurre le risorse finanziare e il personale destinati al verde

urbano.

Questa azione amministrativa ha portato anche ad un mutamento

radicale dell’approccio culturale e politico al verde urbano: da bene di primaria

importanza per la città contemporanea sotto il profilo estetico, ambientale,

ecologico, si è arrivati a considerarlo esclusivamente come “un arredo a breve

termine”, e ancora peggio una fonte di rischio e di pericolo.

Più che dei cambiamenti climatici, che pure riteniamo un problema da

affrontare in sede scientifica e non come un’apodittica affermazione utilizzata

per giustificare massicce pratiche di abbattimenti delle alberature urbane,

siamo preoccupati di questi cambiamenti “culturali” degli amministratori

e dei governanti attuali. Una tradizione antica, infatti, ci insegna che le

piante sono prima di tutto esseri viventi, una risorsa primaria per la vita

dell’uomo, fisica e spirituale: un bene da CURARE, CONSERVARE, TUTELARE E

ARRICCHIRE CON NUOVI IMPIANTI, IN UNA PROSPETTIVA DI LUNGO

TERMINE.

Per questo, nella giornata in cui si celebra l’albero, vorremmo sospendere una

pratica, divenuta pantomima, di messa a dimora di nuovi alberi, e ci si

concentrasse, invece, su altre azioni: come contribuire a ricostruire una

coscienza diffusa fra i cittadini che le alberature urbane sono una risorsa e non

un problema, sono un bene collettivo da potenziare e non da distruggere, sono

un elemento che rende la città viva; e che i rischi che derivano per i cittadini

sono causati solo dall’abbandono e dall’incuria, nei quali sono stati relegati da

chi aveva ed ha la delega e il compito di amministrare questo bene comune.”