Giardino di Boboli, riaprono ingressi di Porta Romana e Forte Belvedere

By

Firenze, riaprono, al Giardino di Boboli, l’ingresso di Porta Romana e quello di Forte Belvedere.

Per problemi di reperimento del personale in seguito alla pandemia, e i tempi necessari per la procedura di affidamento del controllo degli accessi, i due accessi al Giardino di Boboli erano rimasti chiusi dal lockdown del 2020: dal 5 luglio torneranno nuovamente presidiati e attivi.

Ci sarà inoltre una novità importante per tutti i cittadini di Firenze, che ora infatti potranno entrare gratis anche dall’ingresso del Forte, e non solo da Annalena e Porta Romana, così come era stato invece stabilito negli anni Novanta del secolo scorso.

A riaprire l’ingresso di Porta Romana, il 5 luglio, sarà il direttore Eike Schmidt. “La possibilità di entrare gratuitamente a Boboli anche dal Forte Belvedere è una novità che siamo felici di poter garantire a tutti i fiorentini. Presto si rivelerà ancor più interessante e utile, perché i lavori di restauro della vicina Kaffeehaus all’interno del Giardino sono ormai quasi completati, e questi bellissimi spazi riapriranno con nuovi servizi e una nuova caffetteria” commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Schmidt.

Dal 5 luglio quindi, agli ingressi di Annalena, Porta Romana e Forte Belvedere sarà sufficiente esibire un documento di identità dove sia specificata la residenza sul territorio del Comune di Firenze, oppure un documento di identità accompagnato da certificato di residenza.