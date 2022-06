🎧 Controradio News ore 7.25 - 23 giugno 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:07 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – E’ morto il turista che ieri mattina alle ore 08:50 in cima alla Cupola del Brunelleschi, nella terrazza panoramica, a circa 91 metri di altezza, si è sentito male. L’uomo, di 67 anni, era di origini statunitensi. Sul posto il personale presente in servizio ha chiamato i soccorsi: sono intervenute due autoambulanze e un’automedica e i vigili del fuoco. Sul posto hanno lavorato operatori Saf per consentire la complessa discesa con manovre di deviazione Speleo Alpino Fluviali fino alla terrazza del Duomo per proseguire la discesa con l’ausilio dell’autoscala. Dopo le ore 11 il turista è stato trasportato da una autoambulanza in ospedale dove, secondo quanto riferito da fonti sanitarie, e’ giunto che era gia’ deceduto.

Controradio news -Intervento a San Giovanni Valdarno (Arezzo), presso un’azienda in via Gadda, per un incendio all’impianto di aspirazione delle polveri. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura. L’impianto è situato all’esterno dell’edificio industriale, un calzaturificio. Secondo quanto appreso, tra le ipotesi al vaglio, ci potrebbe essere quella di un surriscaldamento dello stesso apparato di aspirazione polveri, cui forse potrebbero aver pure contribuito le temperature meteo ambientali molto calde di questo periodo.

Controradio news – Per le falde costiere di Toscana e Liguria “ci sono momenti di preoccupazione, perché non c’è stata la ricarica della falda, e quindi c’è anche un problema di cunei salini che stanno entrando”. Lo ha affermato Massimo Lucchesi, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale. In generale, ha detto Lucchesi, “stiamo monitorando la situazione : al momento il livello di allerta è medio, però è il penultimo stato. Fortunatamente grazie agli invasi principali, Bilancino e Montedoglio, per quanto riguarda l’idropotabile, abbiamo un’assicurazione per alcune zone, perché lì siamo circa al 90% del carico utile, e dunque naturalmente le zone intorno a Firenze risentiranno meno di questo problema”.

Controradio news – Da venerdì 24 giugno 2022 le sei fontane pubbliche d’arredo di Scandicci smetteranno di erogare acqua, fino a che non sarà cessata l’emergenza idrica. Il sindaco Sandro Fallani ha infatti deciso di spegnere gli impianti. A Scandicci è già in vigore il divieto assoluto, per gli utenti domestici, di utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti per scopi diversi da quelli igienico domestici.

 Controradio news – “Stiamo morendo”. È l’allarme lanciato dai lavoratori dei mercati storici e rionali a Firenze: ieri sera dalle ore 21 alla scuola di via Del Giglio a Firenze si è svolta una assemblea pubblica degli addetti di questi mercati, propedeutico allo stato di agitazione. Come riporta una nota dell’Associazione Nazionale Ambulanti-Ugl tra le polemiche permane “il ritardo con cui il Comune di Firenze non rinnova le licenze, agli ambulanti.

Controradio news – Pisa è tra le 10 città capoluogo in Italia a ottenere il punteggio più elevato per “maturità digitale”. Lo rileva un’indagine sui 110 comuni capoluogo presentata nei giorni scorsi al Forum Pa a Roma e resa nota dal Comune pisano precisando che le altre città della top ten sono Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Lodi, Milano, Modena, Padova, Pisa e Roma Capitale.