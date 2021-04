Giardino dell’Iris, riapertura il 2 maggio

Dal 2 al 20 maggio 2021 aprirà il Giardino dell’Iris al Piazzale Michelangelo di Firenze. Dal Giardino, posto accanto alla terrazza del Piazzale Michelangelo, si ammira uno dei più bei panorami della città.

Negli oltre due ettari di terreno fioriscono circa 3000 varietà di iris ibride provenienti da tutto il mondo. Quest’anno sarà possibile entrare al Giardino anche da Viale G. Poggi, 3/C.

Concorso Internazionale: dal 3 all’8 maggio si terrà il 63° Concorso Internazionale dell’Iris. Alla luce dell’emergenza sanitaria in corso e delle norme adottate in proposito dal Governo e dalla Regione Toscana, la Giuria Internazionale sarà composta da soli Giudici di nazionalità italiana, fra i quali alcuni Giudici Internazionali. Orario di apertura: tutti i giorni (anche festivi) ore 10.00 – 18.00.

Ultimo ingresso ore 17.30 Ingresso: gratuito Visite guidate: tutte le domeniche e i giorni festivi, visite guidate programmate alle ore 11.00 e alle ore 16.00; massimo 20 persone; contributo per la manutenzione del Giardino € 5 a persona. Informazioni: [email protected]

L’allora assessore alle Belle Arti e Giardini, Piero Bargellini, intuita subito l’importanza dell’iniziativa, si adoperò fattivamente a che il Comune la sostenesse e riuscì a far assegnare ai promotori il terreno posto sul lato est del Piazzale Michelangelo, il cosiddetto ‘Podere dei Bastioni’, dando quindi loro la possibilità concreta di bandire, nel 1954, il primo Concorso Internazionale dell’Iris. Specialisti, botanici, ibridatori, orticoltori provenienti da diverse nazioni estere visitano e operano nel Giardino per l’interesse scientifico che esso riveste in quanto importante riserva di germoplasma del genere Iris.

Il Giardino, su progetto iniziale dell’architetto Prof. Giuliano Zetti e inaugurato nel maggio del 1957, si era, nel frattempo, arricchito di donazioni fatte da molti coltivatori stranieri ed anche di una vasta collezione di Iris storiche del Presby. Memorial Garden di Montclair (New Jersey, USA). Nel 1967, nella zona più bassa, fu costruito un laghetto per ospitare nel terreno acquitrinoso circostante le Iris giapponesi e Louisiana.