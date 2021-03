Giani: “Trend oggettivamente confortante rispetto altre regioni”

Firenze, Eugenio Giani, presidente della Regione, nel corso di una diretta social, ha spiegato che saranno in zona rossa le province di Pistoia, Prato e Arezzo, l’Empolese-Valdelsa, il Valdarno inferiore, il comprensorio del cuoio, la Versilia, e alcuni comuni della provincia di Grosseto compreso il capoluogo.

“La Toscana si presenta oggi in zona arancione con la possibilità nella settimana prossima di vedere dei dati che continuano in questo trend, un trend oggettivamente confortante rispetto ad altre regioni italiane”. “Accanto a questi provvedimenti – ha affermato Giani – c’è una serie di comuni che fanno la scelta di autodisciplinarsi con un arancione rafforzato: comuni importanti come Pontedera, Calcinaia, Santa Maria a Monte, con una serie di limitazioni di cui darò conto domani, nel momento in cui i sindaci mi porteranno l’ordinanza”.

Per il governatore, in generale, “si incomincia a vedere una luce nel nostro sistema ospedaliero, sempre più oberato: da 1.700 ricoveri Covid oggi siamo passati 1.694, sei casi in meno. È poco, certamente, però dopo un mese e mezzo in cui vedevo sempre il segno ‘più’ per i ricoveri delle persone, oggi c’è lo zero per le terapie intensive è il -6 per quanto riguarda i ricoveri, speriamo sia un buon segno”.

Ancora restrizioni anche “sulle colline pisane che si integrano con il lungomare, quindi per il comune di Rosignano, il comune di Castellina Marittima, il comune di Santa Luce, tutto questo integrato con scelte di limitazione scolastica soprattutto del comune di Rosignano, e poi c’è un’altra serie di singoli comuni. L’ordinanza la farò domattina”.

Per Giani “è significativa l’armonia, la capacità di dialogo con i sindaci, e quindi nelle scelte che nella Toscana arancione a macchia di leopardo si portano per una Toscana che ha zone rosse su base provinciale, o su base di area di distretto sociosanitario o su base di aree omogenee, oppure anche su singoli comuni con singoli provvedimenti di chiusura delle scuole. Tutto questo con lo scopo di arginare un Covid-19 che probabilmente è ora al suo apice, e poi avrà una progressiva decrescita”.

Il governatore toscano ha sottolineato che “oggi è stata una giornata molto importante anche per la discussione e il confronto sui ristori perché abbiamo ottenuto come Regioni un forte intervento dello Stato per i ristori agli esercizi economici e alle attività che hanno subito più danni; e poi stiamo predisponendo con l’assessore allo Sviluppo economico Leonardo Marras la delibera per 22 milioni di risorse che possono andare a quelle categorie che hanno subito danni nella loro attività perché possano essere ristorati”