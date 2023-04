Giani sui Cpr: “Vogliamo creare luoghi adeguati ad accoglienza e indirizzo”

Firenze, Giani ha espresso la sua opinione sui centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) che per il presidente della Regione Toscana non devono essere un luogo detentivo.

“Oggi tutti sono consapevoli che l’accoglienza è la misura con cui si verifica la civiltà di un popolo. E ci sono Paesi che programmano l’accoglienza, ed è quello che dobbiamo fare anche noi. Anche l’immigrazione va vista come un fenomeno in cui l’accoglienza deve essere programmata e gestita in modo serio e poi canalizzata come formazione perché chi arriva possa trovare lavoro. E’ un percorso in cui il Cpr è uno degli aspetti che andrà un po’ rivisto. Non può essere un luogo detentivo”. Questo quanto detto sui centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a margine di un evento.

“Noi in Toscana non abbiamo bisogno di nuove carceri per chi deve essere espulso – ha poi aggiunto Giani .- Vogliamo creare dei luoghi che siano adeguati a una funzione che sia l’accoglienza e l’indirizzo sul piano professionale di queste persone”. Inoltre, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che oggi era Firenze per un evento, “ho avuto delle chiacchierate molto serene su vari argomenti, sono sicuro che anche su questa materia, quando si arriverà al decreto legge, questo sarà preceduto da un confronto con chi poi lo deve attuare, quindi con le Regioni”.