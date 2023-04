Denunciato proprietario di un terreno che ha recintato un’area tartufi senza le autorizzazioni

Montaione, in provincia Firenze, un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali dopo aver posto una recinzione senza possedere le autorizzazioni necessarie.

Nell’ambito di controlli per presunte irregolarità su tabellazioni non conformi in zona di raccolta riservata di tartufi nel comune di Montaione (Firenze), i carabinieri forestali di Empoli hanno denunciato il proprietario di un terreno. Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo avrebbe recintato due aree installando anche ‘cartelli monitori’ per segnalare “oltre alla raccolta riservata dei tartufi, bestiame al pascolo ed anche tabelle di area videosorvegliata”. Il problema è che non possedeva le autorizzazioni necessarie.

Secondo quello che ha spiegato l’Arma, “le aree recintate sono ubicate in area boscata, con la presenza di corsi d’acqua classificati acque pubbliche, quindi, per la messa in opera di detti manufatti, era necessaria l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione idraulica. Dalle verifiche condotte dai carabinieri forestali con l’utilizzo di Gps ed ortofoto e da riscontri amministrativi, è emerso che le recinzioni sono state eseguite senza le necessarie autorizzazioni. Il proprietario del terreno è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazione del Codice del paesaggio e del Testo unico delle opere idrauliche”.