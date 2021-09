Giani: "Più passi si fanno per stimolare le persone a vaccinarsi, e meglio è" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine della seduta solenne del Consiglio regionale dedicata alle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri, ha commentato positivamente le ultime notizie sull’estensione dell’uso del Green pass.

“Come sappiamo” i provvedimenti sull’estensione del Green pass sono “sottoposti a mediazione – ha detto il presidente Giani – un governo di unità nazionale, che quindi vede presenti componenti di vario genere culturale, di orientamento sulla politica sanitaria, di politica di lotta e contrasto all’epidemia, quindi a mio giudizio più passi si fanno per stimolare le persone a vaccinarsi, e meglio è”.

“Noi oggi in Toscana siamo molto contenti di vedere che siamo sul piano della prima dose la seconda regione, ormai vicini all’80% sulla popolazione – ha aggiunto Giani parlando della campagna di vaccinazione -. Sapere che la Toscana ha coperto questa bella quota di popolazione è l’antidoto migliore contro il Coronavirus”.

Parlando poi della situazione dei nuovi casi di Covid in Toscana, Giani ha detto che “siamo anche oggi sui 400 contagi, e nelle ultime settimane il venerdì era spesso un giorno in cui abbiamo visto anche più di 800 contagi. Per me è merito della vaccinazione: più si vaccina, meno sono le persone che si contagiano”.

In podcast l’intervista al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a cura di Gimmy Tranquillo.