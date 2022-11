Giani, Pd-Iv? Riunione dem per decidere

By

Firenze, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha risposto ad alcuni giornalisti in merito al futuro del suo partito, il Partito Democratico.

“Sono molto d’accordo” con l’idea di anticipare il congresso del PD afferma Giani. “Ritengo che in questo momento la posizione corretta di Enrico Letta di dichiarare che continua lui per il periodo transitorio, ma che non si ripresenterà al congresso nazionale e sarà quello”, il luogo, “a dare una leadership al PD, debba essere un periodo il più possibile ridotto. Nel mondo di oggi, dominato dalla comunicazione, la leadership è un fattore importante e il fatto che il PD si trovi con una leadership transitoria contribuisce a indebolirlo”.

In merito al confronto aperto con Italia Viva sulla tenuta della maggioranza, il presidente Giani ha proseguito affermando che “Oggi avremo la riunione del gruppo, dei dirigenti del PD, quindi mettiamo a punto la nostra posizione. Io penso si possa trovare un accordo. É nell’interesse reciproco e onestamente penso ci siano le condizioni per continuare. In Giunta il lavoro va avanti bene insieme“.

Italia Viva la settimana scorsa ha chiesto una verifica di maggioranza in Regione Toscana. “Non vedo motivazione di ordine politico e programmatico perché vi siano della divaricazioni – ha aggiunto -. Penso sia stato il sussulto successivo ai risultati elettorali, ma penso che sia fisiologico ma troveremo la strada per collaborare in Regione e negli altri Comuni”.