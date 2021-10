🎧 Giani, ormai superata quarta ondata grazie ai vaccini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:13 Share Share Link Embed

Firenze, si è mostrato ottimista il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sull’andamento della situazione sanitaria causata dal Coronavirus, ipotizzando il superamento della quarta ondata della pandemia.

“La quarta ondata ormai è superata – ha detto Giani – perché eravamo arrivati ad avere 4.880 contagi la settimana a cavallo di ferragosto e ora dopo sette settimane di diminuzione continua anche questa settimana sta dando questa sensazione, arriveremo a circa 1.500 contagi”.

“Il tutto – ha aggiunto Giani – è merito delle vaccinazioni, abbiamo raggiunto l’81% di vaccinati in Toscana e questo ha creato una sorta di immunità di gregge quindi, nonostante le condizioni climatiche che potrebbero favorire il virus invece vediamo una diminuzione”.

“Il pensiero va all’anno scorso quando in una settimana come questa, da una settimana all’altra raddoppiavano i contagi e poi vedevamo con la disperazione desidera vicino, ma in generale tutta la comunità, vedevamo arrivare a 70 i morti in un giorno o addirittura a 2700 i contagi in un giorno a fine ottobre.

I dati di oggi riferiti da Giani: I nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono stati 229 su 18.043 test di cui 8.748 tamponi molecolari e 9.295 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,27% (3,2% sulle prime diagnosi. Rispetto a ieri i nuovi positivi nella regione sono in aumento (erano stati 154 al rilevamento di ieri) su un minor numero di esami effettuati (erano stati processati in laboratorio 19.684 test di cui 7.210 tamponi molecolari e 12.474 test rapidi) pertanto il rapporto fra nuovi casi e esami fatti risale nettamente dallo 0,78% di ieri.