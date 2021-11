🎧 Giani, in Toscana sono 200mila i no vax

Firenze, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento, ha fatto il punto della situazione sul numero dei contagi e dei vaccinati nella regione.

“Oggi abbiamo 263 contagi, circa un decimo di quelli che avevamo l’anno scorso – ha spiegato Giani – e questo ce la dice lunga su quanto sia importante la vaccinazione. Ma dobbiamo essere consapevoli che il vaccino non può essere tutto perché in Toscana restano fuori dalla vaccinazione 630mila persone: perché hanno meno di 12 anni, o perché hanno patologie che non consentono di fare il vaccino, o perché rientrano tra i quasi 200mila no vax. E tra di loro il virus continua a circolare”.

“Io sono convinto – ha continuato il presidente Giani – che se riusciamo ad assottigliare il più possibile questa percentuale di persone tra cui si diffonde il Covid sicuramente ridurremmo le preoccupazioni per i giorni a venire. Comunque abbiamo un tasso di ospedalizzazione del 5% con il limite che è del 15% quindi ad oggi la situazione è sotto controllo”.

Giani ha poi spiegato che “inizia oggi la quarta settimana che chiaramente ha un trend di aumento perché, da un punto di vista statistico abbiamo sempre visto sette-otto settimane di crescita, a cui ne seguono altrettante di diminuzione. L’importante è che il numero di positivi non cresca oltre la soglia che ci permette di gestire il Covid senza imporre limiti alla mobilità delle persone come purtroppo sta avvenendo in altri Paesi europei”.

Parlando di Siena, che negli ultimi giorni ha registrato un aumento dei casi, Giani ha detto: “Oggi siamo a 263 casi, un giorno sale più un provincia, un giorno sale l’altra, ma sento che finora siamo a un livello controllato”.

“Non programmiamo la chiusura degli hub per i vaccini, valuteremo giorno per giorno le modalità migliori affinché tutti possano fare il vaccino – ha risposto a chi gli chiedeva, della chiusura degli hub vaccinali nella regione – Abbiamo ampliato per sicurezza l’attività del Mandela forum di Firenze dal 15 novembre al primo dicembre affinché non ci fossero contraccolpi psicologici per chi si è vaccinato lì, però non possiamo nemmeno continuare a tenere aperte strutture che hanno un potenzialità di vaccinazione di più di 4mila persone quando ieri in tutta la Toscana si sono vaccinati non più di 5-6mila persone”.