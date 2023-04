Giani fa i complimenti a Salvini e alla sua 'logica del fare' e il Ministro posta video Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:43 Share Share Link Embed

Giani fa i complimenti a Salvini e il Ministro lo posta sui social. “Il buon lavoro paga, bene l’onestà intellettuale del governatore Giani che elogia Salvini di cui, dice, ha ‘grande rispetto’ e apprezza quella ‘logica del fare’, in cui si ritroverebbe. Ora avanti tutta per il bene dell’Italia e della Toscana”.

Così, in una nota. il coordinatore della Lega in Toscana Luca Baroncini in riferimento all’intervento, ripreso in un video, del governatore toscano Eugenio Giani in occasione di un incontro nei giorni scorsi a Pisa all’Unione degli Industriali sul tema delle infrastrutture a cui ha partecipato anche il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. Nel video, che lo stesso Salvini ha postato sulla sua pagina Istagram, Giani sottolinea di avere per il ministro “grande rispetto, perché io di lui in questi sei mesi condivido e apprezzo quella logica del fare, in cui io mi ritrovo”.