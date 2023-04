Controradio News ore 7.25 - 20 aprile 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:09 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato in videoconferenza, i sindaci, i prefetti ed i questori delle città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Torino e Venezia. Il titolare del Viminale – si legge in una nota – ha preannunciato l’intenzione di estendere, a tutte le città metropolitane del Paese, le iniziative avviate dallo scorso gennaio a Roma, Napoli e Milano per migliorare la sicurezza nelle aree urbane assicurando una presenza maggiore e visibile delle Forze di polizia.

Controradio news – “Il buon lavoro paga, bene l’onestà intellettuale del governatore Giani che elogia Salvini di cui, dice, ha ‘grande rispetto’ e apprezza quella ‘logica del fare’, in cui si ritroverebbe. Ora avanti tutta per il bene dell’Italia e della Toscana”. Così, in una nota. il coordinatore della Lega in Toscana Luca Baroncini in riferimento all’ intervento , ripreso in un video, del governatore toscano Eugenio Giani in occasione di un incontro nei giorni scorsi a Pisa all’Unione degli Industriali sul tema delle infrastrutture a cui ha partecipato anche il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. Nel video, che lo stesso Salvini ha postato sulla sua pagina Istagram, Giani sottolinea di avere per il ministro “grande rispetto, perché io di lui in questi sei mesi condivido e apprezzo quella logica del fare, in cui io mi ritrovo”.

Controradio news – “Sono molto fiera di questo risultato, l’idea di riuscire a sostenere le attività di due mondi, agricoltura e sociale, che hanno così tanto in comune, è stata una scommessa che con questa legge abbiamo vinto”. Così la vicepresidente della Regione Toscana e assessore all’agroalimentare, Stefania Saccardi, commenta l’approvazione all’unanimità, in Consiglio regionale della legge sull’agricoltura sociale.

Controradio News – Da oggi scatta a Firenze il potenziamento del controllo sul rispetto delle regole della sosta, come anticipato dal sindaco Dario Nardella recentemente. Rispetto al consueto servizio, ogni giorno ci saranno in più sei pattuglie dedicate della polizia municipale, spiega Palazzo Vecchio in una nota, che vigileranno su eventuali violazioni della sosta sia nelle Ztl che nelle Zcs e negli spazi a pagamento. Come si spiega dal Comune saranno in azione anche i controllori della sosta di Sas.

Controradio News – Sul raccordo autostradale Siena-Firenze, dalle 21 di stasera alle 6 del giorno successivo sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Siena, nel tratto compreso tra lo svincolo di Monteriggioni e lo svincolo di Siena Nord. Al contempo sarà quindi temporaneamente chiuso anche lo svincolo di Badesse, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione sud. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni. Lo rende noto l’Anas. La chiusura notturna è necessaria, spiega una nota, per consentire lo spostamento del cantiere di sostituzione e ammodernamento dello spartitraffico centrale (new jersey).