Giani, Corriere Siena torna in edicola da 21/4

Il Corriere di Siena, che ha sospeso le pubblicazioni dal 6 aprile, tornerà in edicola a partire dal 21 aprile: a darne notizia è il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

“La vicenda che interessa la pubblicazione del Corriere di Siena si sta risolvendo nella migliore delle maniere – dice Giani -, la mia fiducia è il risultato delle rassicurazioni ricevute dall’amministratore delegato del gruppo cui appartiene il Corriere di Siena e dal direttore Davide Vecchi, che conosco e con il quale siamo rimasti in contatto in questi giorni di trattative. Il quotidiano da lui diretto tornerà in edicola martedì 21 aprile e questa è davvero una bellissima notizia”.

Il Corriere di Siena, aggiunge Giani “è una voce importante sul territorio, quando uno strumento d’informazione rischia di chiudere, o si ridimensiona, è una cattiva notizia per tutti. Per la qualità del pluralismo, per la salute della democrazia. Sapere quindi che la vicenda che sta interessando il Corriere di Siena volge verso una soluzione ci fa tirare un sospiro di sollievo”.